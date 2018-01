Na galavečer České jezdecké federace dorazí i koně

V sobotu 27. ledna bude v pražském Národním domě na Vinohradech hodně rušno. Pro výroční ceny si tam během galavečera České jezdecké federace přijde 50 úspěšných jezdců či majitelů koní. Přítomni budou osobně i dva koně, i když ne ti sportovní.

Koňské hvězdy zůstanou ve svých stájích. Před vchodem do Národního domu na Vinohradech je však zastoupí členové jízdního oddílu městské policie Praha, kteří mezi 17. a 18. hodinou budou na Náměstí Míru vykonávat část své služby. Nejen návštěvníci galavečera tak budou mít příležitost zažít při příchodu k budově pravou koňskou atmosféru, nebo si ve společnosti ušlechtilých koní pořídit alespoň fotografii.



Kompletní program galavečera České jezdecké federace se odehraje v Majakovského sále, kam by mělo zavítat zhruba 500 milovníků koní a jezdeckého sportu. Mezi nimi bude i pět desítek těch, kteří si během slavnostního, téměř dvouhodinového ceremoniálu přijdou pro některou z cen. Vyhlášeni budou nejlepší jezdci a koně v sedmi sdružených disciplínách pod hlavičkou České jezdecké federace - drezura, reining, skoky, spřežení, voltiž, všestrannost a vytrvalost. Ing. Olga Plachá, prezidentka ČJF, udělí cenu za mimořádný přínos pro rozvoj jezdeckého sportu v ČR.



Vstupenky na galavečer ve dvou cenových relacích 300 Kč a 600 Kč jsou stále k dispozici. Zájemci si je mohou objednat prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.jezdeckygalavecer.cz. Zakoupit je bude možné i přímo u vstupu do paláce v den konání akce - mezi 17. a 18. hodinou. Pořadatelé doporučují si je v předstihu zarezervovat. V průběhu večera budou všechny vstupenky slosovány o některou z více než stovky hodnotných cen. Celý průběh budou zaznamenávat i kamery České televize.