Na Highjump přijede skokanská špička i bývalý člen The Prodigy

Termín letošního ročníku otevřeného mistrovství České republiky v Cliffdivingu je stanoven na 3. a 4. srpna. Do zatopeného lomu v obci Hřiměždice u Příbrami se opět sjede světová špička extrémního skákání do vody. Program nabídne skoky do vody z výšky až třiceti metrů, koncerty, vystoupení djs i doprovodný program plný adrenalinu.

Již po devatenácté se v prostředí zatopeného žulového lomu v Hřiměždicích uskuteční největší český závod v cliffdivingu. Každoročně si zde v rámci Desperados Highjumpu dávají dostaveníčko vybraní přední světoví skokané do vody. Ti se utkávají ve skocích do vody z různých výšek - z dvanácti, šestnácti a od minulého ročníku i z 20 metrů nad vodní hladinou. Součástí programu jsou také exhibiční skoky z vysokozdvižné plošiny, které dokáže skokany a skokanky vynést do výšky až 33 metrů. Připravena bude i speciální pětimetrová houpačka a v plánu je opět exhibice ve spashdivingu - stylové placáky z výšky přes deset metrů.

"Každoročně chceme pro návštěvníky připravit něco nového. Proto vždy plánujeme jinou koncepci doprovodného programu. Stejně tomu bude i letos. Chceme, aby se lidé v lomu nenudili ani minutu. Kromě účasti předních skokanů, máme zabookovaného zajímavého zahraničního hudebního interpreta a chystáme velkou adrenalinovou zónu v zadní části areálu," řekl k přípravám jeden z pořadatelů Tomáš Jechort. Highjump tedy není pouze o pozorování skokanských závodů. Mnoho aktivit v areálu si mohou návštěvníci také vyzkoušet, pod vedením profesionálů.

Hlavními hvězdami hudebního programu budou pro letošek anglicko-němečtí djové a producenti SMASH HIFI. Ti pro Highjump připravují speciální program. Dále se fanoušci mohou těšit na přední tuzemské djs i hudební kapely. Ty se představí na několika hudebních scénách.

"Highjump byl vždycky trochu jiná a odlišná akce. Troufám si tvrdit, že v rámci celé Evropy nemá obdobu. Jde o spojení podívané na špičkové sportovní výkony, ale i možnost strávení pohodového víkendu u vody v plavkách s kamarády. To je jednou z hlavních myšlenek akce, kterou se snažíme naplňovat už téměř dvacet let," říká o akci jeden z jejích zakladatelů Petr Vančura.

Pro návštěvníky bude tradičně připraveno stanové městečko a dostatečné množství sociálních zařízení. V nabídce budou jídla z různých částí světa i tradiční občerstvení. Samozřejmostí jsou bary s vychlazenými drinky. Více informací o akci na www.highjump.cz.