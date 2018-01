Na krojový ples ve Vlčnově dorazí i letošní král

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku se v sobotu večer na krojovém plese poprvé na veřejnosti představí král letošního ročníku Jízdy králů, devítiletý Martin Darek Franta. Po boku mu bude stát jeho družina složená z chlapců a dívek narozených v roce 2000.

Rodiče krále již podobnou situaci zažili, před pěti lety byl králem jejich starší syn Ondřej. "Je to zase jiný ročník, jiné děti, ale moc se těšíme, že to zase prožijeme. Je to hezké a je pak na co vzpomínat," řekla matka krále Kristýna Frantová. Jízda králů, kterou slovácká obec ožije na konci května, je od listopadu 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

"Když kluci přišli a požádali, jestli jim dáme Martina za krále, tak jsme svolili, Martin také souhlasil. Těšil se, chtěl být králem, když to viděl u Ondřeje," uvedla Frantová.

Letošního krále, který v březnu oslaví desáté narozeniny, přinesou v sobotu večer do sálu kulturního domu na svých ramenou členové jeho družiny, všichni budou v krojích. U stolu bude král sedět na vyvýšeném místě. Na plese jej čeká také tanec s matkou. "Už to trénoval s babičkou, jde mu to, chodil do Vlčnovjánku. Tanec máme natrénovaný, pak budeme trénovat jízdu na koni," uvedla Frantová.

Po krojovém plese absolvuje král s družinou i Velikonoce či stavění máje. Vrcholem ale bude poslední květnový víkend a Jízda králů, na kterou do Vlčnova každoročně přijíždějí desetitisíce lidí z širokého okolí i zahraničí. Král pojede v čele průvodu na koni oblečený v ženském kroji a růží v ústech.

Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi. Její původ je podle některých výkladů v dobách, kdy spolu soupeřili chlapci při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži.

Kromě Vlčnova se Jízda králů jezdí i na dalších třech místech Slovácka - v Kunovicích, Hluku a Skoronicích. Najít krále je výsadou jinochů, kteří v daném roce dovrší 18 let. Obcházejí rodiny chlapců ve věku od deseti do dvanácti let a přemlouvají je, aby jim "daly syna za krála".