Na Vysočině mohou lidé slavit přelom roku s otužilci v Pekle i na zřícenině hradu

Na Vysočině se lidé na přelomu roku nemusí spokojit s oslavami v restauracích nebo na náměstích, vydat se mohou i do přírody. Klub českých turistů (KČT) připravil dvě vycházky na Silvestra a dalších šest novoročních výšlapů. Na Orlíku u Humpolce se zájemci mohou ohlédnout na končícím rokem z hradní rozhledny, v Polničce se mohou zúčastnit recesistického silvestrovského běhu na historických lyžích. Na novoroční pekelné koupání zvou otužilci do Polné, informovali organizátoři.

Závod na dřevěných lyžích v Polničce u Žďáru nad Sázavou má tradici dlouhou skoro půl století. Letošní 49. ročník začne v pondělí v 10.00, start i cíl budou u restaurace. Chybějící sněhová pokrývka není překážkou, běží se za každého počasí. Trasa vede po silnici i po trávě. Před rokem se zúčastnilo okolo 40 závodníků.

Silvestrovské odpoledne mohou lidé strávit na palubě výletní lodi Horácko na přehradě Dalešice, která díky přečerpávací elektrárně nezamrzá. Silvestrovská plavba začíná ve 13.00.

Na zřícenině hradu Orlík u Humpolce bude na Silvestra mimořádně otevřeno od 13.00 do 15.00. Když to počasí dovolí, dostanou se návštěvníci i na hradní rozhlednu. "Nesmí to klouzat," řekl kastelán Pavel Koubek ke zpřístupnění 22 metrů vysoké kovové vyhlídkové věže. Akce Silvestrovské rozhledy se koná několik let. Když bylo pěkně, přišlo podle kastelána i 500 lidí.

Silvestrovský výstup na Javořici poblíž Telče bude letos 21. rokem. "První ročníky byly v zastoupení pěti až deseti lidí, v dnešní době jsou ty počty kolem 5000," řekl Vladimír Mazal z pořádajícího KČT v Telči. Na Dědkovské hoře u Měřína na Žďársku budou lidé společně slavit vstup do nového roku, na kopci se začnou scházet hodinu před silvestrovskou půlnocí.

Na Nový rok bude v kraji šest turistických akcí, kromě výšlapů na kopce se dá s turisty jít například do údolí řeky Doubravy u Chotěboře. Přehled vycházek je na webu KČT.

V polenském Pekle se otužilci budou na Nový rok koupat počtvrté, u rybníka pod zámkem se sejdou dvě hodiny po poledni. Hladinu šestnáctihektarového rybníka pokrývá asi tři centimetry silný led, který nejspíš do úterý neroztaje. Nedá se po něm ale ani chodit. Stejně jako minule tak zřejmě podle místostarosty Luboše Kousala nezbude nic jiného, než sednout do loďky a uvolnit místo pro plavce motorovou pilou. Vloni se přišly vykoupat necelé dvě desítky lidí. Počty teple oblečených diváků, kteří je povzbuzovali ze břehu, byly několikanásobně vyšší.