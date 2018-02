Naháči se promenádovali po Time Square, předváděli umění

Kontroverzní přehlídka pomalovaných těl propagovala umění na newyorském Time Square v USA. Akce s názvem Polar Bear Paint se zúčastnilo více než dvacet pomalovaných naháčů, kteří se rázem stali nevšední podívanou pro turisty. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Skupina odvážlivců se vydala zcela bez oděvu, pouze pomalovaná barvami, do ulic deštivého New Yorku. Akce organizovaná společností Human Connection Arts pořádá podobné události několikrát do roka, přičemž letos jde o zimní premiéru. "Téma pro rok 2018 je 'hnutí'. Naši lidé jsou vlastně pohyblivé plochy, které nesou důležitá sdělení. Přijímáme všechny, nikoho na základě vzhledu nediskriminujeme," řekl jeden ze zakladatelů Andy Golub.

Pomalovaní naháči si v ulicích New Yorku rychle získali pozornost přítomných turistů, jimž se naskytla jedinečná podívaná. Zmalované účastníky těšil zájem turistů natolik, že začali s chutí tančit, smáli se a bavili všechny okolo. Nahota je v New Yorku přípustná pouze v případě specifické umělecké inscenace, podobné této. Všichni zúčastnění musejí být starší osmnácti let a jsou povinni zaplatit poplatek ve výši 30 dolarů, který pokryje pronájem studia a uměleckou malbu.

Andy Golub se nechal slyšet, že rozhodně nejde o protest proti slavnému newyorskému Fashion Weeku a luxusnímu oblečení. Pouze se prý snaží upozornit na skutečnost, že lidé oblečením často zakrývají své nedostatky. "Neměli bychom se stydět za svá těla. Tělo je to, čím jsme," je přesvědčen Andy Golub.