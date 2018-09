O názvu nádraží v Brně se hlasuje. Ve hře je i Šalingrad či Suvbrně

O názvu nového nádraží v Brně mohou obyvatelé hlasovat, vybírat lze i z kuriózních návrhů, jako je třeba Šalingrad nebo Suvbrně. Nejčastějším návrhem je ale Brno, hlavní nádraží, uvedla tiskové zprávě Kateřina Gardoňová z tiskového střediska kanceláře primátora. Od konce června přišlo přes 3300 návrhů, z toho asi 1500 unikátních. Návrh, který bude mít po finálovém kole nejvíc hlasů, bude doporučením, o názvu následně rozhodne komise Správy železniční dopravní cesty.

Současné nádraží v Brně kapacitně nestačí, nové má za více než 40 miliard korun vzniknout u řeky Svratky.

Návrhy mohli lidé posílat do konce srpna, nyní mohou až do konce září hlasovat pro svého favorita. Do finálového kola postoupí deset tipů s nejvyšším počtem hlasů. Hlasovat může každý bez omezení věku a bydliště, přičemž platí pravidlo jeden hlas na jednu e-mailovou adresu.

"Ze všech návrhů, které nám dorazily, jich nejvíce skloňuje variantu Brno hlavní nádraží. Jsme velmi zvědaví, jestli v samotném hlasování lidí zvítězí tradice, nebo nějaká kreativnější alternativa," uvedl brněnský primátor Petr Vokřál.

Celkem dorazilo 3329 návrhů, z toho 1501 unikátních, 1257 názvů duplicitních a 571 jich město vyřadilo, protože porušovaly pravidla soutěže. Do soutěže se lidé zapojovali v průběhu celých letních prázdnin, největší boom ale město zaznamenalo v prvním týdnu soutěže, kdy přišla téměř třetina návrhů. Mezi návrhy jsou například i názvy jako Vídeň-sever, Praha-východ, Nádraží Růžového jednorožce, Rola Brno, Nádr, Hlavas či Osvětlená zatáčka na trase Praha-Vídeň.

Z deseti postupujících návrhů lidé v říjnu vyberou vítězný název. Soutěž o pojmenování nového brněnského nádraží skončí symbolicky v den 100. výročí vzniku samostatného Československa.