O víkendu začíná Matějská pouť. Novinkou je dům vzhůru nohama

Na 115 atrakcí nabídne návštěvníkům letošní Matějská pouť, která začne v sobotu na holešovickém Výstavišti. Pro nejmenší jsou připravené například autíčka nebo nafukovací skákadla, starší mohou vyzkoušet adrenalinový volný pád z výšky 90 metrů nebo 80 metrů vysoký řetízkový kolotoč. V areálu nechybí ani tradiční atrakce jako Lochneska, střelnice či obří kolo. Matějskou pouť bude možné na Výstavišti navštívit do 15. dubna. V minulých letech akci navštívilo v průměru 250 tisíc lidí.

"Tady je dobré to, že si tady každý něco najde, od těch malinkých až po ty dospělé," řekl za pořadatele Jan Kočka starší. Jednou z novinek bude dům vzhůru nohama, který stojí na střeše, nábytek je přidělaný od stropu a navozuje dojem, že neplatí gravitace. Atrakce na pouti jsou z Česka, Německa, Nizozemska a dalších zemí. Kromě atrakcí bude v areálu na čtyři desítky stánků s občerstvením. Mezi sortimentem s pouťovým zbožím nebudou chybět hračky, pouťové žertíky, bižuterie nebo textil. Program budou zpestřovat i klauni a pohádkové bytosti.

Tradiční součástí Matějské je den pro zdravotně postižené děti a děti se sociálním znevýhodněním. Letos se uskuteční 19. března. Mezi 11.00 a 15.00 hodinou budou dětem atrakce k dispozici zdarma a ve stejném čase si mohou děti prohlédnout exotické ryby, žraloky či korály v Mořském světě. U Křižíkovy fontány vystoupí zpěvák Michal David a další umělci.

Matějská pouť bude otevřena od úterý do pátku od 13.00 do 21.00 a o víkendech a svátcích, stejně jako v období školních prázdnin, od 10.00 do 22.00. Víkendové vstupné činí 30 korun, ve všední dny je vstup zdarma. Děti do 120 centimetrů výšky mají vstup zdarma po celý týden. Po skončení Matějské pouti naleznou návštěvníci na Výstavišti po celý zbytek roku zhruba 22 atrakcí.

Před zahájením jsou všechny atrakce několikrát kontrolované. Kontrolují je soudní a techničtí znalci, než se atrakce dostanou na Výstaviště. Pak následuje kontrola po jejich postavení a den před začátkem pouti je kolaudace, u které letos budou zástupci České obchodní inspekce.

Historii akce eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, letos bude první jarní pouti v Evropě 423 let. Původní poutě byly v okolí kostelíka v blízkosti Hanspaulky, ale prostranství bylo malé. Stánky a kolotoče se pak posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se pak konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště. Je to první jarní pouť v Praze, oslavou svátku svatého Matěje 24. února.