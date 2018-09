﻿Orientační hra zavede soutěžící na historická místa Prahy

Orientační hra po pražských věžích zavede soutěžící na historická místa hlavního města. Její sedmnácté pokračování se uskuteční dnes večer. Účastníci budou muset překonat přes tisíc schodů a na všech stanovištích řešit otázky týkající se historie. Hra je určená pro všechny věkové kategorie, podrobnosti a přihláška jsou k dispozici na webu Pražských věží.

Soutěžící před začátkem obdrží mapu, úkoly a startovní průkaz, který slouží jako vstupenka na věže. Hra začíná v 17.30 a končí ve 22.00 na Novoměstské radnici. Kromě ní účastníci navštíví například zrekonstruovanou Letenskou vodárnu, věž Emauzů, chrám Panny Marie Sněžné a vyberou si jednu z věží Staroměstská nebo Malostranská mostecká věž či Prašná brána.

Budou také hledat zbořenou věž v hostinci založeném panem Pinkasem, zamíří do Werichovy vily na Kampě, na Starém Městě se podívají do historického domu s nádherným stropem, v Muzeu alchymistů na Malé Straně vyjdou na věž po starobylých dřevěných schodech a podívají se i do baziliky na Vyšehradě.

Celý týden je pak možné navštívit venkovní zahrady a vinice Botanické zahrady v Troji.