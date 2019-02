Pod Hamley's se otevře nová 3D hra. Tentokrát půjde o boj s pavouky

Tvůrci z českého studia DIVR Labs připravili v novou hru ve 3D virtuální realitě s názvem Arachnoid VR. Sdělili to zástupci vývojářů. Na herní ploše 250 metrů čtverečních si ji pod pražským hračkářstvím Hamley's budou moci vyzkoušet zájemci starší deseti let, doporučený věk je ale 15 let a více. Lidé se v roli průzkumníků budou snažit dostat z důlních tunelů, kde číhají malí i obří pavouci. Celá hra trvá 15 minut, spuštěna pro veřejnost bude v pondělí 25. února, cena je 450 Kč za osobu.

Návštěvník dostane na záda batoh, na hlavu helmu se sluchátky a brýlemi pro virtuální realitu. Výtah ho pak už ve virtuálním světě sveze k portálu do jiného světa, kde plní úkoly navázané na snahu o únik z laboratoří.

Hra bude otevřená každé pondělí až středu od 18.00 do 19.45, cena vstupu bude 450 korun na osobu, což je stejné vstupné jako na hru Golem. Během dne ve stejných prostorech budou moci lidé chodit právě na Golema. Od loňského května, kdy tuto hru vývojáři spustili, si ji vyzkoušelo přes 30 tisíc lidí, sdělil spoluzakladatel studia a kreativní ředitel Jakub Kučera. "Jak v Golemovi, tak v Arachnoidovi je všechno možné zahrát v jednom člověku, ale i ve skupině až do čtyř lidí," řekl Kučera.

Vývoj nové hry trval tři měsíce, u Golema předtím rok. "Arachnoid vznikl v období, kdy jsme dokončovali Golema a rozhodovali se nad větším zážitkem a v mezičasem jsme chtěli udělat něco menšího a vznikl tento samostatný produkt. To, co bude další téma, se může člověk dozvědět na konci Golema," řekl Kučera. Na konci hry člověk při časovém průchodu portálem po procházce Prahou 16. století omylem vstoupí do prehistorické éry s živými dinosaury.

Na Golema chodí častěji cizinci, což je podle Kučery dané lokalitou ulice Na Příkopě. "Nejtěžší je vysvětlit člověku, který to ještě nezažil, co ho čeká. Jako kdybychom nabízeli vstupenku do akvaparku člověku, který nikdy neviděl vodu," uvedl Kučera. "Návštěvnost nám roste, z čehož máme radost," dodal. Podle vývojářů jsou virtuální hry v obdobném rozsahu v New Yorku, Londýně, Dubaji, Melbourne a Tokiu.

Pražské vývojářské studio DIVR Labs vzniklo v červnu 2016, v témže roce vypustilo do světa hororovou střílečku pro VR Blue Effect. Podle tvůrců šlo o první českou hrou vytvořenou speciálně pro virtuální realitu.