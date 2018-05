Prahou projede jarní cyklojízda, skončí ve Vršovicích

Do metropole se tuto sobotu vydají cyklisté na jízdu, pořádanou spolkem Automat. Cyklisté vyrazí ze čtyř míst na okraji Prahy, poté se sejdou na Václavském náměstí a společně se vydají do Petrohradské ulice ve Vršovicích, kde na ně bude čekat kulturní program i diskuse s politiky. Vyplývá to z informací organizátorů

Lidé na kolech se do centra vydají ve 13.00 od Chvalské tvrze v Horních Počernicích, z Jižního Města, od stanice metra Hůrka na Jihozápadním Městě a z tramvajové smyčky u zastávky Sídliště Řepy. V centru na Václavském náměstí bude zhruba půlhodinové shromáždění, na kterém si účastníci budou moci vyslechnout shrnutí situace ohledně cyklistiky v Praze.

Následovat bude společná jízda, která vyrazí zhruba ve 14.45. Z Václavského náměstí zamíří Krakovskou, Žitnou a Štěpánskou přes Nuselský most na Vyšehrad a dále přes Nusle do Vršovic.

V ateliérovém komplexu Petrohradská kolektiv bude připraven DJ, občerstvení, workshop pro děti a od 17.30 diskuse s politiky o cyklodopravě v Praze. Účast podle organizátorů slíbili například radní pro dopravu Petr Dolínek, radní pro životní prostředí Jana Plamínková či zastupitelé Filip Humplík, Ondřej Mirovský a Viktor Mahrik.

Mluvit se zřejmě bude i o plánu omezit cyklistiku v centru města, který si nechala připravit radnice Prahy 1. Počítá se zákazem pohybu na kole mezi 10.00 a 17.00 a má týkat pěších zón zejména v oblasti kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Praha 1 může v horizontu jednoho týdne opatření zavést, zástupci radnice však zatím jasně neřekli, jestli a případně kdy tak učiní.

Spolek Automat jarní cykloízdy pořádá od roku 2005. Happening propaguje cyklistiku jako dostupný, efektivní a ohleduplný dopravní prostředek ve městě. Loni v dubnu zastihlo účastníky špatné počasí, organizátoři proto letos termín přesunuli z dubna na květen.