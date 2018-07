Pražští hygienici zakázali koupání v Šeberáku

Pražská hygienická stanice kvůli sinicím zakázala koupání v koupališti Šeberák. Oproti poslednímu měření se kvalita vody v rybníce zhoršila ze stupně tři na stupeň pět, což je nejhorší možný stav. Zhoršená kvalita vody je také v Hostivařské přehradě. Vyplývá to z výsledků měření, které zveřejňuje hygienická stanice na svých webových stránkách. Na zbylých pražských koupalištích, která hygienici monitorují, je voda v pořádku.

Voda v Šeberáku je problematická dlouhodobě, loni v rybníce platil zákaz koupání prakticky po celou letní sezonu. Problémy se sinicemi má i Hostivařská přehrada, kde se i letos objevily. Hygienici nedoporučují se ve vodě koupat lidem, kteří jsou na sinice citliví.

Sinice obsahují látky, které mohou vyvolat vážné alergické reakce. Podle citlivosti se mohou u koupajícího objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže. Produkují také toxiny, při velmi vážné otravě může podle hygieniků dojít i k trvalému poškození jater. K množení organismů přispívá teplé počasí.

Pražská hygienická stanice testuje vodu také na Džbáně, v motolském rybníce, v koupališti Divoká Šárka a biotopech v Radotíně a na Lhotce. Všem těmto koupalištím udělili známku jedna, tedy nejlepší možnou.

Koncem letošního června se po šesti letech znovu otevřelo koupaliště Lhotka. Radnice Prahy 4 tam vybudovala areál s biotopovým koupalištěm. Průměrná denní návštěvnost od otevření je podle informací městské části zhruba 700 lidí. Voda v koupališti se čistí mechanicky a biologicky v regeneračních nádržích simulujících čištění vody v přírodě.

Letošní koupací sezona oficiálně začala 30. května. V Praze hygienici sledují pět přírodních koupališť, a to Lhotku, Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař, dále koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín a betonovou nádrž Divoká Šárka. Kvalitu vody hygienici hodnotí každý druhý týden až do závěru sezony 1. září na stupnici od jedné do pěti.