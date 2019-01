Předškoláci se v Ostravě budou seznamovat s řemeslem

Děti z ostravských mateřských škol se od února budou díky novému projektu města seznamovat s řemeslem. Projekt je určen pro celkem 660 předškoláků z 55 školek. Cílem projektu je seznámit děti s nářadím i jeho správným používáním. Při výuce navíc budou rozvíjet jemnou motoriku. Řekla to náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana).

"Výběr dětí na kurzy je v gesci ředitelů školek. Oslovili jsme všechny mateřské školy na území Ostravy. V rámci kapacit, které nám ředitelé oznámili, jsme dopokryli počet kurzů," uvedla Hoffmannová. Z 97 mateřských škol se jich do projektu přihlásilo 55.

Speciální kurzy pro mateřské školy určené pro děti od pěti let se budou konat od 1. února 2019 do 30. června 2020. Kurzy připraví spolek Dolní oblast Vítkovice. Město za ně zaplatí zhruba 1,6 milionu korun. V jednom kurzu může být kvůli bezpečnostním důvodům maximálně šest dětí.

Za pomoci reálného nářadí si v pěti kurzech děti postupně vyrobí lodičku, letadélko, robota, malý rybářský prut a autíčko na magnet. Pracovat budou se dřevem, papírem a kovem.

Kurz vznikl na základě projektu v jedné z ostravských mateřských škol, kde už podobná iniciativa fungovala a osvědčila se. "Přijde nám důležité podpořit polytechnickou výchovu už u malých dětí tak, aby věděly, co jsou to řemesla, čím se mohou ve svém dospělém životě stát, aby věděly, co je to pokrývač, co je to hoblík a tak dále," uvedla náměstkyně. Podle ní se ukazuje, že řada malých dětí dnes ani nezná řemeslné profese.

"Je důležité budovat vztah k manuální práci u dětí již v tom nejnižším věku a nakonec ani nezáleží, zda se budou řemeslem v budoucnu živit. Díky kurzům ale získají aspoň základní povědomí o tom, jak se věci v reálném světě vyrábějí a také určitou úctu k těm, kteří svou práci mistrně ovládají," míní Hoffmannová.