Rekreační oblast v Přerově rozezní dračí bubny

Rekreační oblast Lagunu v Přerově rozezní o víkendu dračí bubny. Koná se zde festival dračích lodí, který se řadí k největším akcím ve městě. Zájem o festival se zvyšuje. Letos do speciálně upravených laminátových kanoí s dračími hlavami a ocasy usedne 57 posádek. Do pádel se tak postupně plnou silou opře více než tisíc účastníků, čekají je sprinty i vytrvalostní závody.

"Zájem je určitě větší než loni. Dosud máme přihlášeno 57 posádek, loni jich bylo 51, budou to opravdu velké závody. Je to zajímavá sportovní událost, lidé se chtějí hýbat, je to vidět na počtu přihlášených posádek," řekl ředitel festivalu Jaromír Maňák.

Týmy jsou rozděleny do čtyř základních kategorií jak v malých, tak velkých závodních lodích. Do velkých lodí usedá 20 pádlujících, jeden bubeník a jeden kormidelník. Na festival se zájemci sjíždějí z celé Moravy. Závody jsou určeny pro širokou veřejnost, síly tak poměří posádky složené ze spolupracovníků z firem, přátel či škol. "Máme čtyři základní poháry. První je školský, který obsazují zástupci základních i středních škol, pohár smíšených družstev s neomezenou kategorií, firemní pohár s firemními posádkami a poté čistě ženské dračice," řekl ředitel festivalu.

V sobotu vyrazí závodníci na sprint dlouhý 200 metrů, v neděli je čeká kilometrová trať. Posádky se na závody připravovaly několik týdnů dopředu. Za hlasitého bubnování koordinovali účastníci své pohyby na dračích lodích dlouhých 12,5 metru o váze zhruba 300 kilogramů na řece Bečvě. "Vypadalo to zajímavě. Ve startovném jsou zahrnuty dva tréninky. Posádky se to samozřejmě snaží využít, ale Bečva je jen jedna a je na to jen 24 hodin denně. Bylo opravdu rušno," řekl Maňák.

Závody čínských dračích lodí mají mytický základ v období před dvěma tisíci lety. Legenda vypráví o básníkovi, válečníkovi a filozofovi, který spáchal kvůli zármutku nad tehdejší korupcí sebevraždu skokem do řeky Milo. Když se o tom doslechli jeho přátelé, vypluli na svých rybářských lodích a hledali jeho tělo. Aby zaplašili dravé ryby, bubnovali a bušili do hladiny řeky pádly. Od těch dob si Číňané každoročně připomínají smrt básníka slavností dračích lodí ve výročí jeho smrti, pátý den pátého čínského měsíce.