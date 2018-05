Retro dny v Karviné připomenou život v minulém století

Sérií akcí s názvem Retro dny si Karviná po tři soboty připomene letošní výročí 750 let od první písemné zmínky o městě. Návštěvníci se tak postupně budou moci vrátit do 60., 70. a 80. let minulého století. Kromě kulturního programu budou připraveny retro obchody či hry pro děti i dospělé, řekl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček.

Program se vždy uskuteční v jiné části Karviné tak, aby měla každá akce jiný ráz. U Městského kulturního domu v Novém Městě se lidé 12. května sejdou v atmosféře 60. let, u Kina Centrum v Mizerově na návštěvníky 26. května dýchnou 70. léta, zatímco poslední akce 2. června v Hranicích bude ve stylu 80. let. Vstup na Retro dny je zdarma.

První sobota má podtitul Zlatá šedesátá na filmovém plátně a návštěvníci se mohou těšit například na výstavu originálů filmových plakátů z 60. let, chybět ale nebude ani promítání snímků z dané doby, jako je Hoří, má panenko, Limonádový Joe nebo Ostře sledované vlaky, chystá se i koncert filmových hitů. Sedmdesátá léta s podtitulem Kdo si hrál, nezlobil, nabídnou v programu revival koncert skupiny ABBA nebo třeba dobová taneční vystoupení v duchu spartakiád. Zájemci si mohou zaskákat i tradičního panáka nebo gumu či si zahrát kuličky. Poukázky bony vyhrané v soutěžích pak bude možné vyměnit za retro sladkosti.

"Poslední akce bude zaměřena na televizní estrády 80. let. Do Karviné dorazí slavík, kouzelník, malá pouť zdarma pro děti, ale také kolona nablýskaných veteránů," uvedl Hudeček.

Dodal, že akce má také upozornit na nutnost třídění odpadů. Pokud návštěvníci do retro barevných popelnic v místě konání akcí vytřídí kus plastu a kus papíru mohou dostat nabitou vkladní knížku. S vkladní knížkou si na akci nakoupí pochutiny za lidové ceny. Za symbolickou cenu ale na místě bude možné třeba pořídit i dobové oblečení.