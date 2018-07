Řezbáři se setkali v Třešti. Pracovali na společném betlému

Řezbáři, kteří se posledních 17 let touto dobou setkávají v Třešti, už vyrobili přes 1100 dílů do společného betléma. Na letošním Dřevořezání se vystřídalo okolo 40 tvůrců z různých míst, lidé mohli vidět i řezbáře ze Slovenska a Nizozemí. Pro společný betlém tentokrát vyřezali asi 30 figurek a další doplňky, řekl Pavel Brychta z třešťského Spolku přátel betlémů, který akci pořádá.

"Figurky jsou z lipového dřeva, nenatírané, na výšku mají 12 až 13 centimetrů," řekl Brychta. Společný betlém vzniká od roku 2002, vystaven je v třešťském Schumpeterově domě, ale místo už přestává stačit. Po loňském Dřevořezání obsahoval 1126 částí.

Někteří řezbáři se k pracovním stolkům na náměstí usadili na den, další se účastnili celé dvoudenní akce. Kromě jemné práce s dlátky návštěvníci viděli vyřezávání pomocí motorových pil. Josef Špicl z Havlíčkova Brodu začal pilou vytvářet z lipového špalku půldruhého metru vysokou postavu darovníka - sedláka s pytlem brambor. Vedle něj Milan Pazderka pilou vyřezal ležící ovečku.

"Oveček do betlému není nikdy dost," řekl Špicl. Vlastní profesí terapeut se řezbářství věnuje asi 15 let. Svého darovníka dokončí až o příštím Dřevořezání. "Velká socha se nedá zvládnout za dva dny, takže se dělá postupně. Ono to do dalšího roku trochu proschne," uvedl. O jeho figuru se pak rozroste velký betlém, který stojí u vjezdu do středu Třeště a upozorňuje na místní dvousetletou betlemářskou tradici.

Mezi pravidelné účastníky Dřevořezání patří jednačtyřicetiletý Antonín Kolman. Vyrostl v jedné z českých vesnic v rumunském Banátu a teď žije u Brna. Vyřezávat začal jako dospělý, na radu strýce, který řezbařil. "Sem tam někdo něco řeže nebo se betlémky malují, vystřihují, ale Třešť to určitě není," podotkl ke zvyklostem v rodné vesnici.

Příští rok se organizátoři Dřevořezání budou muset vyrovnat s rekonstrukcí silnice přes náměstí a opravami zámeckého hotelu, kde účastníci bydlí. Akce se podle Brychty ale i tak uskuteční.