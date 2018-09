Rožnovský skanzen představí typické práce v minulosti

Podzimní práce typické pro Valašsko v minulosti představí v sobotu Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V areálu Valašské dědiny se uskuteční program nazvaný Podzim na poli a v chalupě. Letos bude zaměřený na zpracování lnu a ochutnávky tradičních valašských pokrmů, sdělila v tiskové zprávě mluvčí muzea Pavlína Polášková.

Ze lněného plátna se dříve šily části oděvu, len se používal také k výrobě provazů. "Len se vytrhával koncem srpna i s kořínky. Nejprve se nechal na poli proschnout, následně na drhlenech zbavil semen a poté se na louce rosil. Po opětovném proschnutí a dosušení v sušírnách se z něj získávala vlákna, z nichž se spřádala na kolovratu nit. Ze lněné příze se na stavech utkalo plátno, které mělo široké využití v domácnosti," uvedla mluvčí.

Návštěvníci skanzenu, který patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům ve Zlínském kraji, se dozví také o dalších podzimních činnostech. Kolem svátku svatého Václava se také kopaly brambory a lehce orala pole.

"Sklízela se jablka, která se dále zpracovávala, například v sušírnách na křížaly. Další se ukládala do sklepa pro zimní konzumaci, nebo se z nich lisoval mošt. Stavení se pomalu připravovala na dlouhé zimní období. Hospodyňky nakládaly zelí do škopků, které bylo až do pozdního jara nejčastější složkou potravy Valachů," uvedla mluvčí. Zajišťovalo se dřevo na zimu, děvčata hrabala listí na podestýlku, stříhaly se ovce.

Kuchařky nabídnou návštěvníkům také tradiční valašská jídla. "Například v chalupě z Nového Hrozenkova čp. 10 hospodyně připraví podplameníky (placky) z bílé mouky," uvedla Polášková.

V muzeu nebude chybět o víkendu hudba, na Valašsku se při práci vždy zpívalo, návštěvníkům zahraje cimbálová muzika a gajdoš Petr Sovják.