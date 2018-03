Sněhu na svazích je i přes oteplení dost, lidí ale ubývá

Lyžařské areály v českých horách navzdory oteplení stále hlásí velmi dobré podmínky. Na sjezdovkách leží kvalitní základ, v některých místech připadl nový sníh. Návštěvnost areálů ale pomalu klesá. Některé skončí sezonu už v březnu, většina z nich chce ale vydržet do Velikonoc. Desítky kilometrů tras mají stále k dispozici běžkaři.

V Krkonoších je na svazích od 40 do 110 centimetrů technického a přírodního sněhu. V tamních největších střediscích chtějí lyžovat minimálně do Velikonoc. Podobný výhled mají i v Rokytnici nad Jizerou, kde se od tohoto týdne jezdí za ceny vedlejší sezony. V Rokytnici, ale i v Harrachově nebo Špindlerově Mlýně pocítili úbytek lyžařů.

Konec sezony zvažují na Ještědu v Liberci, naposledy se tam zřejmě bude lyžovat 18. března. "Co se týče podmínek, jsme na tom stále velmi dobře. Nechodí už ale tolik lidí. Je to slabší průměr," uvedla za Ještěd Renata Balašová. Naopak v Říčkách v Orlických horách počítají s tím, že budou stoprocentně lyžovat ještě víkend po Velikonocích.

Na Šumavě jsou v provozu všechny větší areály a rovněž tam by to mělo vydržet až do Velikonoc. Pominul hlavní nápor lyžařů trávících na horách jarní prázdniny, takže se lyžuje bez front. "Máme špičkový sněhový základ. Celý únor byly teploty pod nulou, a tak zůstal sníh v perfektní kondici. Během posledního týdne jsme si vyrobili ještě něco do zásoby a také třeskuté mrazy pomohly zpevnit sněhovou pokrývku," uvedl ředitel lipenského skiareálu Petr Dušek.

Na Vysočině je pořád otevřeno okolo 15 sjezdovek, na některých díky nedávným mrazům leží i tři čtvrtě metru sněhu. Podle ankety s nynějším oteplením už ale někde sníh odtává. V neděli večer ukončí letošní sezonu sjezdovka Karasín na Žďársku. Sjezdovky v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova budou určitě otevřené do neděle. "Pak uvidíme hlavně podle zájmu lyžařů. Sněhu máme dost," uvedla správkyně obou areálů Magda Vaňková.

V Beskydech je na sjezdovkách od 60 do 90 centimetrů sněhu. Provozovatelé vleků se ale obávají vývoje počasí, případný víkendový déšť podle nich sníží návštěvnost. V Jeseníkách také polevil nápor lyžařů, areály by ale v provozu měly zůstat do Velikonoc. Hor se obleva nedotkla, teploty tam na rozdíl od nížin zůstávají nízké a sněhu je stále dostatek.

Podobná situace je ve Zlínském kraji a na jižní Moravě. V Němčičkách na Břeclavsku je o víkendu v plánu symbolické ukončení sezony v maskách. Areály ve Středočeském kraji chtějí být v provozu ještě dva až tři týdny.