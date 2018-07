Stovka veteránů se vydá na okruh po Hané

Na devadesátikilometrovou pouť po Hané se v sobotu vydá 114 historických automobilů a motocyklů vyrobených převážně v prvorepublikovém Československu. Na akci Hanácký okruh se představí nejprve divákům v Rudolfově aleji v Olomouci, poté mohou nablýskané veterány obdivovat lidé v zahradě tovačovského zámku. Na trase je budou moci sledovat i obyvatelé mnoha obcí Přerovska a Olomoucka, řekl tajemník pořádajícího Středomoravského klubu automobilistů a motocyklistů (SKAM) Jiří Kohlíček.

"Letošní trasa jubilejního 20. ročníku Hanáckého okruhu měří 90 kilometrů a vede přes některé obce v samém srdci Hané. V některých z nich čekají posádky zábavné či vědomostí průjezdní kontroly. Vítězem se však stane každý, kdo se strojem starším více než 80 let přijede bez závady do cíle," uvedl Kohlíček. Na setkání podle něj přijedou posádky nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska a Německa.

Přehlídka více než 90 historických automobilů a 25 motocyklů vyrobených do roku 1939 začne v 09.30 v Rudolfově aleji, kde mohou diváci rozhodovat o nejelegantnějším stroji. Kromě všech známých československých automobilových značek, jako Aero, Praga, Škoda, Tatra, Walter, Wikov a Zbrojovka Brno, se podle pořadatelů představí zahraniční vozy, jako například Bugatti, Bentley, BMW, Mercedes či Chevrolet. Mezi motocykly budou vévodit značky Jawa a ČZ, ale i Ariel, Harley Davidson či Norton. "Nejzastoupenější značkou vůbec bude Tatra. Těchto oblíbených moravských automobilů se sjede na dvacet," uvedl pořadatel.

Hanácký okruh absolvují stroje vyrobené většinou v meziválečném Československu, kterých bude 97. Jedním z nejzajímavějších exponátů bude podle pořadatelů autobus Tatra 27, který jezdil v Olomouci v době okupace. "Nejstarším vozidlem bude Renault z roku 1903," doplnil Kohlíček.

Z aleje veteráni přejedou do zahrady zámku v Tovačově na Přerovsku, kde budou od 12.30 do 14.30. Ve druhé etapě okruhu se vydají přes obce Přerovska i Olomoucka zpět do Olomouce, a to na Horní náměstí. Trasa povede přes Hněvotín, Bystročice, Dub nad Moravou, Citov, Brodek u Přerova, Majetín či Velký Týnec, Přáslavice a Velkou Bystřici.

Trasy okruhu s dlouholetou tradicí pořadatelé každoročně mění, dodržují však zhruba stokilometrovou vzdálenost. V předchozích ročnících majitelé veteránů zavítali například na hrad Bouzov či do Náměště na Hané, až na výjimky se většina z nich bez větších potíží vrátila do cíle.