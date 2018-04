Techmania v Plzni otevřela unikátní Bookstore

Na Světový den knihy se v prostorách plzeňského Techmania Science Center slavnostně otevřel nový Bookstore. Výběr těch nejvýznamnějších vědeckých publikací přibližuje čtenářům hranice lidského poznání. Techmania tak nadále upevňuje své postavení v roli komplexního vzdělávacího centra a podporuje motto Leaders are Readers.

Knižní fond zahrnuje díla oceněná britskou Královskou společností i výběr publikací doporučený k všeobecnému přehledu z americké Standfordské univerzity. Nechybí speciální výběr pro pedagogy a výběr v duchu motta Techmania Bookstore Leaders are Readers (Vůdcové jsou čtenáři).

"Knihy pomáhají utvářet mindset, tedy způsob uvažování, přístup, pohled na věc. To, co odlišuje inovativní regiony od těch méně vyspělých, je právě nastavení mindsetu u obyvatel. Proto jsme se rozhodli nabídnout v Techmanii knihy, které pomáhají vytvářet podobné nastavení mysli jako u studentů prestižních univerzit. Snad tak naši čtenáři budou lépe schopni vidět příležitosti a umět jich využívat tak, jak to umějí ve vyspělých inovativních regionech," uvedl Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Center, a dodal: "V Techmanii mají publikace své nezastupitelné místo. Vnesou další prvek vzdělání a vědy do zábavného světa našich expozic."

"Bookstore v Techmanii nabízí našim návštěvníkům příležitost pro další rozvoj. Odborná literatura je nedílnou součástí výzkumu a chceme-li naplnit motto Leaders are Readers, je třeba i dětem ukazovat, že zdroje informací nejsou pouze elektronické. I v době digitální má tištěná kniha své místo," komentoval zahájení provozu netradiční knihovny Luděk Hynčík, předseda správní rady Techmania Science Center.

Do Techmania Science Center míří nejen návštěvníci z řad široké veřejnosti, ale též žáci základních škol a studenti různých oborů středních škol. I proto si otevření Techmania Bookstore cení též Plzeňský kraj. "Rozvoj neformálního vzdělání je prioritou dnešní doby. Vzdělání dané školou musí být obohaceno o personalizovaný prožitek, který podpoří zájem a chuť se o danou oblast více zajímat," řekla Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

Bookstore je přirozenou součástí Techmanie, která jako instituce neformálního vzdělávání nabízí návštěvníkům unikátní příležitost rozvoje vědomostí, dovedností a zábavy. Naplňuje tezi, že každý jsme jiný a každý také preferujeme odlišný zdroj příjmu informací.

Na fotografii zleva: Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni, Robert Musil, ředitel Západočeské galerie, Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Center, a Luděk Hynčík, předseda správní rady Techmania Science Center