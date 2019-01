Tři stupně, mnoho generací. Otužilci si zaplavali ve Vltavě

Téměř pět desítek otužilců v neděli krátce po poledni okusilo vodu ve Vltavě při každoročním tříkrálovém plavání. Účastníci absolvovali trasu podél Karlova mostu k přístavišti pod Křížovnickým náměstím. Voda měla podle organizátorů tři stupně Celsia, teplota vzduchu byla o čtyři stupně nižší. Devátého ročníku akce se zúčastnili plavci všech generací, nejstaršímu bylo 70, nejmladšímu deset let.



Tříkrálové plavání v Praze přilákalo 47 otužilců, o deset více, než loni. Pro některé z nich to byla už několikátá akce v tomto týdnu, přičemž podmínky byly podle nich pro otužování ideální. V minulosti se ovšem plavci vyrovnávali i s téměř zamrzlou vodou.

Plavce dopravily lodě až k pátému mostnímu pilíři Karlova mostu, odkud naskákali do vody. Toto místo organizátoři vybrali symbolicky, jelikož zde byl údajně svržen do řeky Jan Nepomucký, svatý patron všech plavců i loďařů. Jako první skočili do vody plavci s korunkami, kteří znázorňovali Tři krále. Zhruba dvousetmetrovou trasu zvládli bez viditelných potíží za necelých 20 minut.

Teprve desetiletého Jakuba Chytila přivedl k otužování otec. "Plaval jsem už i ve studenější vodě, ale tahle byla taky strašná. Ke konci už to štípalo," řekl. "Cítím se docela vítězně," dodal. Pro nejmladšího plavce nedělní akce to nebylo první otužilecké plavání, na konci loňského roku si například vyzkoušel Memoriál Alfréda Nikodéma.

Účastníci byli po skončení akce spokojení a doporučovali otužování i dalším. "Vyléčil jsem tím už mnoho věcí na celém těle, rozhodně to všem doporučuji," řekl Mojmír Václavek.

Celou akci završil předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek, který jako jeden ze Tří králů napsal nad vstup do Muzea Karlova mostu křídou tradiční tříkrálové požehnání K+M+B, které znázorňuje latinské Christus mansionem benedicat, česky Kristus ať obydlí žehná. Poté se prokřehlí plavci zahřáli slavnostním punčem.

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejvíce účastníků každoročně přiláká Memoriál Alfreda Nikodéma, který se koná o druhém svátku vánočním. Loni byl už 72. ročník, kterého se zúčastnilo téměř 400 plavců. Podobné akce se konaly na přelomu roku i v dalších městech České republiky.