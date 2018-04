Účastníky majálesu doveze do areálu speciální tramvaj

Novinkou Majálesu Ostrava 2018 bude speciální majálesová tramvaj, která účastníky dopraví do Dolní oblasti Vítkovice, kde se bude akce 18. května konat. Cestující budou mít po předložení platné vstupenky přepravu tramvají zdarma. Jízdu jim navíc oživí hudební vystoupení, řekl za pořadatele Vojtěch Smolka.

"Rozhodli jsme se, že chceme divákům přiblížit atmosféru už cestou na majáles. Myslíme si, že to je taková dobrá alternativa k majálesovému průvodu, kdy jdou lidé pěšky," uvedl Smolka. Tramvaj bude speciálně označená, informace o ní budou i na interaktivních tabulích. Organizátoři studentské oslavy jednají s dopravním podnikem i o případné možnosti polepu.

Návštěvníci majálesu, kteří na něj zamíří v průvodu masek a sami budou mít masku, mají tradičně vstup zdarma. Letos organizátoři zvolili téma Z pohádky do pohádky a věří, že studenti projeví svou kreativitu.

Majáles bude mít letos pět scén, představí se na něm například Tomáš Klus, N.O.H.A., Bijouterrier, Vypsaná Fixa, Pipes and Pits nebo na četná přání návštěvníků opět kapela Mirai.

Organizátorům se osvědčil loňský posun termínu na pátek. Majáles se tak znovu uskuteční těsně před víkendem, ale zhruba o týden později než loni. "Určitě se nám ten páteční termín osvědčil, hlavně kvůli lidem, kteří jdou na majáles, ať už jsou to bývalí absolventi nebo lidé, kteří pracují. I sami studenti to oceňují, že je to v pátek. Termín je posunutý o týden nejen kvůli počasí, ale i z důvodu toho, že se posunul zkouškový harmonogram univerzit," uvedl Smolka.

Majáles v Ostravě stále pořádají sami studenti Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, letos už počtyřiadvacáté. Bližší podrobnosti k programu, který dnes startuje sérií doprovodných akcí, lze najít také na www.majalesostrava.cz.