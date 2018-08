V Memphisu začal týden Elvise Presleyho

V Memphisu v americkém státě Tennessee začaly týdenní akce, jimiž si fanoušci v době výročí smrti Elvise Presleyho každoročně připomínají tohoto krále rock'n'rollu. Hlavními lákadly letošního týdne má být výstava věnovaná kariéře Elvisovy dcery Lisy Marie a vydání alba gospelových písní v podání Elvise Presleyho.

Slavný zpěvák zemřel 16. srpna 1977 v Memphisu a od té doby k jeho domu zvanému Graceland putují každoročně jeho fanoušci. Presleyho si připomínají hudbou, filmy a dalšími akcemi.

Letošní Elvisův týden začal ve čtvrtek a vyvrcholí koncertem 18. srpna. Pořadatelé očekávají, že se do Memphisu vydá až 40 tisíc lidí.

K hlavním bodům programu se řadí výstava nazvaná Lisa Marie: Vyrůstat jako Presleyová, jež se zaměřuje na dětství i kariéru zpěvákovy dcery. Otevřena bude v pátek. Lisa Marie Presleyová je očekávána také na sobotním obědě, při němž bude představeno album Elvis Presley - Where No One Stands Alone (Kde nikdo není sám). Je na něm 14 gospelových písní a mezi nimi také duet, jež Lisa Marie zpívá se svým otcem.

Na desce zpívají kromě jiných bývalé vokalistky v Presleyho skupině Darlene Loveová a Cissy Houstonová.