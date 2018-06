V Ostravě se sejde světová špička v in-line bruslení

Do Ostravy se v sobotu sjede světová špička mezi in-line bruslaři. Krajská metropole bude už podesáté hostit podnik série World Inline Cup (WIC). Je otevřený nejen pro elitní bruslaře, ale závody se chystají také pro hobby jezdce a amatéry všech výkonnostních úrovní. Závod seriálu LifeInLine Tour se pojede nejen o body do Světového poháru, ale i o umístění v Českém poháru. Za organizátory akce to řekl Martin Plecitý.

Závodit se tradičně bude na porubské Hlavní třídě. Do Ostravy přijedou sportovci z 20 zemí světa, mezi nimi zástupci z Nového Zélandu, Venezuely, Mexika, ale i řady států Evropy. Letos bude opět závodit i vítěz loňského ročníku Alex Bastidas z Venezuely. Na start se postaví i zástupci týmu Rollerblade, kteří podle Plecitého patří k nejlepším týmům světa. Jeho součástí je mistr světa Ewen Fernandez z Francie, který se účastnil Olympijských her v Soči, nebo několikanásobný juniorský mistr Evropy Quentin Girodeau z Francie. Titul z loňského roku se pokusí obhájit také mistryně světa - Němka Katharina Rumpusová. Představí se i čeští zástupci.

Závod se pojede na uzavřené Hlavní třídě a účastníci absolvují 11 okruhů v celkové délce 33,5 kilometru. "Ti nejlepší trať prolétnou průměrnou rychlostí kolem 40 kilometrů za hodinu a z kopce za horní obrátkou se jezdí rychlostí až 70 kilometrů za hodinu," uvedl Plecitý. Do závodu odstartují ženy čtyři minuty před muži.

Podle Plecitého se do Ostravy světoví bruslaři rádi vracejí. Líbí se jim nejen trať, ale hlavně vynikající atmosféra, kterou vytvářejí fanoušci. Bližší informace o akci najdou zájemci na stránkách www.lifeinline.cz.