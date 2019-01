V plzeňském DEPO2015 bude zážitková výstava o baroku pro děti a rodiny

V prostoru DEPO2015, bývalých garážích a opravnách městských dopravních podniků, začne v pátek výstava Za barokem, která potrvá až do 19. května. Historický sloh, hojně zastoupený právě na západě Čech a v Bavorsku, představí pomocí virtuální reality, videomappingu, zvukových efektů a replik starých děl. Expozice i doprovodné a lektorské programy pro školy budou zdarma díky grantu z Česko-německého fondu budoucnosti.

Dopoledne do 13.00 budou určená pro základní školy, které si musejí dopředu zarezervovat termín, školy už informace mají, řekl šéf programu DEPO2015 Tomáš Fridrich. "Nejde ani tak o to sledovat barokní obrazy, malby nebo sochy, ale spíše si baroko opravdu osahat. Není to odborná výstava. Dětem má ukázat, proč je (baroko) zajímavé i dnes," uvedl. V roli architekta Santiniho budou v jeho pracovně například kreslit barokní architekturu a seznámí se s principy vzniku tehdejších domů. V obrazárně si složí své obrazy. Interaktivních stanic je tam celá řada, uvedl Fridrich.

"Je to výstava pro děti a rodiny s dětmi," uvedla kurátorka Kristýna Jirátová. Připravený lektorský program je pro děti z druhých až sedmých tříd, každý všední den jsou dva termíny. "Ale vyhrají si tu i rodiče," řekla. Tahákem bude archifon, tedy kopie hlavního oltáře z kostela v Kladrubech. Pomocí tabletů ho mohou návštěvníci rozehrát a rozsvítit.

Velmi zajímavé už jsou podle Jirátové projekce ve vstupní místnosti. Promlouvá tam opat Evžen Tyttl s novicem řádu. "Vysvětluje mu klášterní život a ukazuje významné památky západních Čech a Bavorska, mluví o Bílé hoře a tak dále, takže už v první místnosti je návštěvník barokně naladěn," řekla kurátorka. Krásná animace rozehrává i významný obraz Petra Brandla Křest Kristův. Velmi zábavné bude podle organizátorů divadlo s barokním kvartetem. "Když si člověk stoupne za barokní nástroj, tak začne hrát. A když se sejdou čtyři lidé, tak hraje celý kvartet," dodala. Na výstavě dále lidé pocítí barokní vůně z kláštera Kladruby a virtuálním barokem se pomocí 3D brýlí přenesou přímo do interiérů tří památek.

Podle Jirátové jsou desítky exponátů replikami nebo byly inspirované konkrétními památkami. "Cílem akce je navnadit návštěvníky, aby se rozjeli po kraji a navštívili je," uvedla.