V Praze budou tři majálesy, poprvé bude oslava i v Dejvicích

Praze se letos na přelomu dubna a května uskuteční tři studentské oslavy příchodu máje a života na vysoké škole. K původnímu Pražskému Majálesu v Letňanech a Studentskému Majálesu, který před několika lety začala organizovat Univerzita Karlova (UK) v Karolinu, přibude letos slavnost Lesamáj aneb technický dejvický Majáles. Uspořádají ji studenti pražské Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a Českého vysokého učení technického (ČVUT). Podobně jako jejich kolegové z UK považují letňanský festival za příliš komerční.

"Chtěli jsme vyhovět našim studentům v tom, na co jsou zvyklí, ale zároveň jsme chtěli, aby to za ně neorganizovala žádná třetí strana, jako je to v Letňanech," řekla hlavní organizátorka Kateřina Bednářová. Nelíbí se jí, že se na Pražský Majáles platí vstupné. Stejně jako Studentský Majáles v Karolinu, bude proto Lesamáj přístupný všem zdarma.

Od oslavy v Karolinu se dejvický majáles bude odlišovat více hudebním programem. "Oni to dělají jinak, víc se vrací k té myšlence majálesů 60. let, zatímco my to máme něco mezi majálesem v Karolinu a majálesem v Letňanech," vysvětlila. Lesamáj bude menší než Pražský Majáles, nabídne hudební i divadelní program.

Podle Bednářové si tři festivaly nebudou vzájemně konkurovat. "Já si myslím, že každá ta akce je zaměřená na úplně jinou skupinu lidí," uvedla Bednářová. Další studentská oslava podle ní může vést k postupnému prodloužení majálesu v Praze na více dní, jako je to v Českých Budějovicích či Olomouci.

Studentské oslavy máje začnou v Praze v sobotu 28. dubna 14. ročníkem Pražského Majálesu na místě letiště a pražského veletržního areálu v Letňanech. Studenti se nejprve v 10.00 sejdou na nároží ulic Vodičkova a Jungmannova, kde před měsícem společnými silami postavili májku. Samotný festival otevírá brány v poledne. Vystoupí například kapely Rybičky 48, Mandrage, Tomáš Klus nebo Lenny. Studenty čeká také volba Krále a Královny Majálesu.

V úterý 1. května se pak lidé mohou zdarma zúčastnit 5. ročníku Studentského Majálesu, který se koná na Univerzitě Karlově. Loni se ho zúčastnily desítky studentů. Jeho součástí bude alegorický průvod, který vyrazí v 10.00 z Kampy přes piazzetu Národního divadla, Karlovo a Staroměstké náměstí a na Ovocný trh. Tam bude program pokračovat celý zbytek dne volbou krále nebo královny Majálesu a prezentací hudby, filmů a divadelních vystoupení studentů.

Lesamáj bude ve středu 2. května. Jeho účastníci se sejdou ve 13.00 v dejvickém kampusu před budovou elektrotechnické fakulty ČVUT v Technické ulici a potom přejdou do Thákurovy ulice na prostranství před stavební fakultou ČVUT. K tanci a poslechu zahraje rock-popová kapela Holden, death-folková Minikapela, dechový showband Brass Avenue či hudebník Néro Scartch. Hudbu doplní volba májového Veličenstva, ale také divadelní a improvizační představení, workshopy či různé soutěže.