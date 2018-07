Do Prahy míří 100 tisíc motorkářů na oslavy Harley- Davidson

Do Prahy přijíždějí první motorkáři na oslavy 115. výročí značky Harley-Davidson na Výstavišti v Praze 7. Potvrdil za organizátory Jakub Koutek. Oslavy začnou ve čtvrtek 5. července a potrvají do neděle 8. července. Organizátoři očekávají příjezd až 60 tisíc motocyklů a více než 100 tisíc účastníků. Pražany čekají v ulicích několikadenní uzavírky a v sobotu městem projede spanilá jízda.

"Účastníci se již sjíždějí, jezdí se sem (na Výstaviště) dívat a následně se odjíždějí ubytovávat. Také neustále volají a ptají se. Další víme, že již jsou ve Středočeském kraji. Hlavní vlnu ale čekáme ve čtvrtek," řekl Koutek.

Na Výstavišti mají organizátoři připravena mimo jiné pódia pro vystoupení nebo restaurace. "Vše podstatné je nachystáno, dodělávají se jen poslední drobné věci," řekl Koutek. Počet 100 tisíc účastníků podle něj zřejmě bude překročen, vstupenky se prý stále prodávají.

V neděli budou mít do areálu Výstaviště volný vstup obyvatelé Prahy 7, organizátoři jim tak chtějí kompenzovat obtíže, které akce způsobí. U vchodu stačí, když se prokážou občanským průkazem s místem trvalého bydliště.

Po dobu oslav budou uzavírky platit v ulicích U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Partyzánská, Strojnická a Za Elektrárnou v okolí centra oslav. Účastníci budou přijíždět z několika směrů. To se nelíbí Praze 7, která se neúspěšně pokusila prosadit pouze jednu příjezdovou trasu. "Chtěli jsme aby příjezd nebyl přes Veletržní a Dukelských hrdinů, ale jen z Trojského mostu, abychom zamezili hluku v ulicích," uvedl místostarosta Ondřej Mirovský (SZ).

V ještě větším množství ulic bude omezena doprava v sobotu kvůli spanilé jízdě. Na jízdu vyrazí motorkáři ve třech vlnách od 10.00. Vyjíždět budou z Letné, přes nábřeží Kapitána Jaroše, Hlávkův most a Wilsonovu ulici na Václavské náměstí. Pokračovat budou přes Karlovo náměstí a Masarykovo a Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha, kde bude krátká přestávka. Poté přejedou Mánesův most a Chotkovou zamíří na Letnou a Výstaviště.

Na mnohonásobně zvýšený počet motocyklů na silnicích v následujících dnech upozornil i Besip, který se připravované akci věnuje, protože motorkáři dlouhodobě patří k nejrizikovějším skupinám na tuzemských silnicích. Během první poloviny roku bylo na českých silnicích podle předběžných statistik usmrceno 36 motorkářů a 121 motocyklistů utrpělo těžké zranění. Besip v souvislosti s akcí spustil bezpečnostní kampaň, ve které propaguje ohleduplné chování mezi motorkáři a řidiči osobních vozidel.

Praha na akci dá pět milionů korun. Vedení města příspěvek schválilo v březnu. To se tehdy nelíbilo některým opozičním zastupitelům. Podle opozičního zastupitele za TOP 09 Václava Novotného není v Praze místo, aby se zde ubytovalo 100 tisíc lidí, protože toto číslo se rovná celkové ubytovací kapacitě v hromadných ubytovacích zařízeních.

Deset milionů korun dal na akci i Středočeský kraj. Někteří starostové středočeských obcí s tím nesouhlasí. Petici proti poskytnutí dotace jich podepsala asi stovka. "Sami vidíme v kraji mnoho míst, kde by tak velká částka pomohla. Jsou to čističky, kanalizace, mateřské školky a mnoho dalších. Určitě budeme chtít vědět, za co kraj peníze nakonec utratil," sdělil předseda středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik. Starostové a příznivci za hnutí STAN dnes uspořádali v kraji protestní cyklojízdu, při níž projížděli místy, kde by podle nich desetimilionová dotace pomohla více.

Na oslavy dohlédne několik stovek policistů dopravní a pořádkové služby, kriminální policie, cizinecké policie i pyrotechnické a letecké služby. Zaměří se kromě míst oslav také na na páteřní dopravní trasy mezi Prahou a Středočeským krajem.