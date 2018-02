V Praze začínají třídenní oslavy čínského nového roku

V pražském Obecním domě ve čtvrtek odpoledne začínají oslavy čínského nového roku, který bude ve znamení zemského psa. Třídenní oslavy nabídnou hudební i taneční vystoupení, návštěvníci se seznámí s řemeslem i gastronomií Číny. Na programu se bude podílet kolem 40 čínských umělců.

Hlavní program oslav, v rámci kterého vystoupí hudebníci, tanečníci a akrobaté, se uskuteční ve Smetanově síni. Ve čtvrtek od 17.00 hodin. V pátek a sobotu od 15.00 a 19.00. Na hlavní program je vstupné 149 korun.

Na doprovodný program se návštěvníci dostanou zdarma. Lidé si zde mohou vyzkoušet tradiční čínská umění a řemesla. Mezi oblíbené čínské zvyky patří pouštění lampionů, kterými lidé vždy vyjadřovali přání dobrého života. U výrobce Gu Chuanjinga bude možné si takový lampion vyrobit. K vidění bude také kaligrafie, tušová malba nebo čajový obřad.

Začátek čínského nového roku je pohyblivý. Letos podle lunárního kalendáře čínský nový rok připadá na pátek 16. února, kdy zemský pes, který je považován za spravedlivého, společenského a loajálního, vystřídá vládnoucího kohouta. Rok psa by neměl přinášet konflikty a měl by být ve znamení spolupráce. Pes bude vládnout do 4. února, kdy jej vystřídá vepř.

Akci organizuje Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce za podpory čínského velvyslanectví a společností SÁGL Production. Poprvé se oslavy čínského nového roku uskutečnily v Praze v roce 2015 na Staroměstském náměstí.