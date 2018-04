V Příbrami opět vyroste nejkratší Route 66 na světě.

V sobotu 28. dubna se v Příbrami rozjede sedmý ročník přejezdu nejkratší silnice Route 66 na světě. V rámci této akce se stejně jako v předchozích letech sejdou všichni fanoušci "plechovek" a motorek, kteří nikdy nepřestávají lovit nové motoristické zážitky.

Akce spojuje motocyklový a automobilový svět. Jednotícím prvkem je společný zájem a láska k Route 66. Letošní ročník naváže na předchozích šest, pro které byla charakteristická především naprostá tolerance mezi řidiči motorek a automobilů. "Pohled na svět ze sedla motocyklu může být stejně vzrušující jako pohled z vysněného automobilu. Oba tábory motoristů se tak mohou těšit ze společné jízdy po nejslavnější silnici světa a tím svorně oslavit připomínku zlatých časů motorismu," přibližuje hlavní myšlenku přejezdu jeho zakladatel David Horák.

V rámci sedmého ročníku akce Route 66 se v Příbrami sejde na několik stovek milovníků motoristického sportu. Někteří dorazí zaparkovat a vystavit své miláčky, jiní se aktivně zúčastní i samotného závodu. Tak jako každý rok se samozřejmě dostaví i diváci z řad "pěšáků", kteří přijdou obdivovat vystavené "plechovky" a motorky.

Závod tradičně odstartuje na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami a pokračovat se bude směrem do Milína. Trasa bude stejná jako v předchozích letech, až na jednu malou změnu - tento rok se pojede přímo přes obec Milín. Motoristé, kteří se chtějí závodu aktivně zúčastnit se mohou již teď registrovat na webu.

Hlavní změnou letošního ročníku je výměna na postu organizátora. David Horák, zakladatel srazu a otec myšlenky Route 66 v Příbrami, se totiž rozhodl akci předat dál. Organizace se chopili kluci z coworkingového centra Cowárna. "Šli jsme do toho, protože by to byla velká škoda, kdyby tato tradiční a oblíbená akce zanikla. Nechceme dělat zásadní změny v organizaci ani průběhu samotného závodu. V dalších letech se chystáme Route 66 rozšířit a doplnit o širší doprovodný program," přiblížil za Cowárnu Vlasta Ševr.

Další inovace se bude týkat občerstvení. Diváci i jezdci budou mít letos nově možnost ochutnat přímo na náměstí T. G. Masaryka americké hamburgery, pivo nebo voňavou kávu. K dobré náladě všech zúčastněných pak přispějí i krásky z týmu Jäger Beets, které dorazí ve stylovém bouráku. Součástí bude i další doprovodný program. Návštěvníci si na místě budou moci zdarma vyzkoušet 3D trenažér nebo se zúčastnit hlasování o nejlepší vystavený "kousek". K dispozici bude také stylový merchandising. Večer pak proběhne v hudebním klubu Za 5 Dvanáct afterparty v americkém stylu.