V soutěži Czech Dance Tour se letos představí až 8000 tanečníků.

Street dance, art dance, disco nebo latino show představí na soutěži Czech Dance Tour tisíce tanečníků různých věkových kategorií. Taneční soutěž se bude konat v devíti městech od 16. března do 26. května. Vyvrcholí mistrovstvím České republiky v Praze. Organizátoři odhadují, že účast v letošním třetím ročníku přesáhne 8000 tanečníků. Řekli to na tiskové konferenci.

Impulzem ke vzniku soutěže Czech Dance Tour byla podle ředitele Martina Hladíka celostátní taneční soutěž, na kterou se sjížděly soubory z celé země. "Tak jsme si řekli, že když jezdí do Prahy na jednodenní soutěž soubory až z Moravy, tak proč neudělat tour celorepublikovou a proč nepřijet za těmi soubory," řekl Hladík. Cílem je podle něj v následujících ročnících umožnit vítězům Czech Dance Tour postup do evropských a světových kol tanečních soutěží.

"Diváci se mohou těšit na vystoupení v tanečních stylech, jako je street dance, disco dance, art dance, free dance. Některá vystoupení budou mít i show varianty s kulisami. Novinkou je kategorie malých skupin v disciplíně street dance a samostatná soutěž ve stylu vogue and wack," doplnil Hladík.

Taneční soutěž začne 16. března v Plzni a poté se přesune do dalších měst. Mistrovství Čech se uskuteční 27. dubna v Chrudimi a mistrovství Moravy 5. května v Prostějově. Soutěž vyvrcholí mistrovstvím ČR v Praze od 25. do 26. května, kde se také odehraje první české mistrovství ve stylu vogue and wack.

Loňského ročníku se v devíti regionálních kolech zúčastnilo téměř 7000 tanečníků. Diváci zhlédli kolem 520 originálních choreografií v různých stylech a kostýmech. Nejmladšímu účastníkovi byli tři roky, nejstaršímu 60.