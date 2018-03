Velikonoční trhy v Praze budou větší, nabídnou bohatší program

Velikonoční trhy v centru Prahy nabídnou bohatší kulturní program i více stánků než v minulosti. Prodejních míst bude na Václavském náměstí o devatenáct více, celkem 40, na Staroměstském náměstí o tři více, celkem 100. Na náměstí Republiky bude 28 stánků. Prodejci nabídnou jarní a velikonoční dekorace, kraslice, perníčky i medovinu. Informovala o tom společnost Taiko, která pořádá trhy na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí a náměstí Republiky. Trhy začnou v sobotu 17. března a potrvají do neděle 8. dubna.

Trhy na Staroměstském náměstí nabídnou každý den kulturní program. Celkem vystoupí zhruba 70 folklorních a národopisných souborů, což je dohromady kolem 1000 lidí. Folklorní soubory budou z celé České republiky. "Nebude to jenom o folkloru, ale i o pěveckých vystoupeních a tanečních vystoupeních," řekla organizátorka programu Libuše Klinková. Mezi soubory, které vystoupí, budou i soubory ze Švýcarska a Slovenska.

Stejně jako loni pořadatelé zapojí do programu návštěvníky trhů. Jsou připravené programy, v rámci nichž se lidé mohou od souborů naučit lidové tance, jakými jsou mazurka a polka, nebo hru na tradiční české hudební nástroje, tedy famfrnoch, vozembouch či dudy. Tyto programy jsou připravené na pátky, víkendy a další velikonoční svátky od 13.00 do 15.00 a od 19.00 do 21.00. V dílničkách si zase děti mohou uplést pomlázku, nabarvit kraslice a vyrobit z papíru zvířátka. Výtvarné dílničky budou na Staroměstském náměstí o víkendech a velikonočních svátcích od 11.00 do 15.00.

Staroměstské náměstí ozdobí bříza s pentlemi, velký most upravený do podoby proutěného koše s barevnými vajíčky a dekorace v podobě mláďat, která jsou symbolem jarní přírody. Trhy budou nasvícené, protože jsou letos Velikonoce v brzkém termínu, kdy se ještě brzy stmívá. Velikonoční neděle vychází už na 1. dubna.

Společnost Taiko pořádá velikonoční trhy v centru metropole počtrnácté. S hlavním městem má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Městu za nájem platí ročně čtyři miliony korun a Praze 1 místní poplatek, který je za rok dva miliony korun. Rozpočet velikonočních trhů je osm milionů korun, náklady na vánoční trhy jsou zhruba dvojnásobné.

Pražský magistrát nechal před blížícími se velikonočními svátky na náměstí Republiky instalovat protiteroristické betonové zábrany. V pátek přibudou i na Václavském náměstí. Na Staroměstském náměstí jsou betonové bloky umístěny dlouhodobě. Umístění zábran souvisí s útoky, při kterých teroristé vjeli do davu vozem. Ty se loni staly například v Barceloně, v Londýně nebo ve Stockholmu.