Velké skiareály hlásí dobré podmínky pro lyžování

V České republice podmínky pro lyžování zhoršila obleva. Některá střediska, zejména ty v nižších polohách, musela omezit provoz nebo úplně zavřít. Provozovatelé tak netrpělivě vyhlížejí očekávané ochlazení. Velké areály ale i přes oblevu hlásí dobré lyžařské podmínky.

V Krkonoších a Orlických horách vylepšilo kvalitu sjezdových tratí v noci na dnešek pět až deset centimetrů nového sněhu. V pěti střediscích SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou leží na sjezdovkách 30 až 70 centimetrů přírodního a technického sněhu. "Ochladilo se a podmínky na sjezdovkách se zlepšují, ve SkiResortu nabízíme 37 kilometrů sjezdovek. Pro běžkaře se upravuje asi 70 kilometrů tratí v okolí Černé a Světlé hory a nad Pecí pod Sněžkou," řekl ředitel SkiResortu Petr Hynek. V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn je otevřeno asi 24 kilometrů sjezdových tratí se 40 až 75 centimetry sněhu.

V Říčkách v Orlických horách leží na upravených sjezdových tratích až jeden metr sněhu, v provozu jsou všechna přepravní zařízení i doprovodné služby. V areálu Deštné v Orlických horách je otevřena zhruba polovina z více než pěti kilometrů sjezdovek.

V Jizerských horách obleva podmínky pro lyžaře i běžkaře zhoršila. Provozovatelé věří, že se naplní předpověď o ochlazení. "Pomohlo by to hodně," uvedl ředitel Ski bižu Pavel Bažant. Společnost provozuje v Jizerských horách tři areály. Tanvaldský Špičák a Severák jsou stále v plném provozu a podmínky k lyžování jsou dobré. V Bedřichově je od deseti do 30 centimetrů sněhu a podle Bažanta budou muset areál na víkend nejspíš zcela uzavřít. "Zvažujeme, že bychom tam nechali fungovat dětský vlek, který je v pořádku a dá se ještě provozovat," dodal.

V Krušných horách jsou dobré podmínky na Klínovci. Plně v provozu zůstávají skiareály na Božím Daru, provoz ve skiareálu Neklid v neděli částečně omezí závod Krušnohorský pohárek. Nesjízdná je pro běžkaře část krušnohorské lyžařské magistrály u Jelení, tzv. Bučinská cesta, odkud se odváží dřevo. Tento týden byly strojově upraveny trasy v okolí Božího Daru a Perninku. Z níže položených tras sníh většinou už zmizel.

Větší lyžařská střediska jsou v provozu i na Šumavě, zejména v okolí Železné Rudy. Sníh má kvalitu podobnou jarnímu firnu. Do terénu mohou vyrazit i běžkaři, musejí ale počítat s tím, že na některých stopách v nižších polohách mohou být vydřená místa. Skiareál Lipno udržuje deset kilometrů sjezdovek. Podobná situace je ve středisku na Zadově. Na sjezdovkách zůstává vrstva sněhu postačující pro lyžování, ale podmínky nejsou ideální. Dostatek sněhu naopak leží na kopcích areálu na česko-rakouské hranici Šumavy Hochficht. "Panují zde nejstabilnější sněhové podmínky na celé Šumavě. Na sjezdovkách leží přes metr sněhu, v provozu jsou všechny lanovky a vleky a otevřeny jsou kompletně všechny sjezdovky o celkové délce 21 kilometrů," řekl za středisko Hochficht Martin Řezáč.

V Jeseníkách napadl ve středu nový sníh. Sjezdovky však pokryl pouze ve výše položených lyžařských střediscích, v níže položených areálech pršelo. Zatímco na Ovčárně leží až metr sněhu a zimní atmosféry si mohou užít i běžkaři, například areál v Hlubočkách u Olomouce je kvůli nepřízni počasí dočasně mimo provoz. Podle provozovatelů středisek by mělo od víkendu začít konečně mrznout, chystají se proto znovu dosněžit sjezdovky.

Kvůli nezájmu lyžařů je dočasně uzavřena sjezdovka Lokomotiva na Pustevnách v Beskydech. "V pátek a přes víkend, kdy se má ochladit, ale pojede. Na sjezdovce je kolem 50 centimetrů sněhu, v noci tři centimetry připadly," uvedl vedoucí areálu Petr Chrostek. Teplé počasí podle něj navíc neumožňuje upravovat běžkařské tratě v okolí Pusteven.

Špatná je situace i v níže položených oblastech. Ve Středočeském kraji je v provozu pouze jeden skiareál ze čtyř, a to Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku. Na Vysočině fungují tři sjezdovky, a to Šacberk u Jihlavy a na Žďársku Harusův kopec a Nový Jimramov. V Jihomoravském kraji se na sněhu lyžuje už jen v Olešnici na Blanensku. V provozu je ještě areál v Němčičkách na Břeclavsku, kde se lyžuje na umělém povrchu.