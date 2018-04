VIDEO: Cvičený medvěd bavil fanoušky. Ochránci se bouří

Před zahájením fotbalového ligového zápasu v Rusku měl přihlížející fanoušky pobavit svými kousky cvičený medvěd. Ochránce zvířat však jeho vystoupení pobouřilo a označili ho za "šokující a nehumánní".

Cvičeného medvěda Tima s nasazeným náhubkem přivedl před dav jeho trenér z cirkusu. Tim se před plnou tribunou postavil na zadní nohy a začal fanoušky roztleskávat. Poté mu trenér podal fotbalový míč, který medvěd následně předal hlavnímu rozhodčímu. "Vystoupení" se konalo před utkáním mezi týmy FC Mašuk-KMV Pjatigorsk a FC Angusht Nazran v ruském městě Pjatigorsk minulou sobotu 14. dubna. Ochráncům zvířat však scénka příliš vtipná nepřišla.

"Kromě toho, že je nelidské použít cvičeného medvěda jako pomocníka při fotbale, je to navíc i velmi nebezpečné," řekla Elisa Allenová, ředitelka neziskové organizace PETA, která bojuje za práva zvířat. "Medvěd je symbolem Ruska, takže věříme, že lid projeví nějaký soucit a národní hrdost a přestanou je (medvědy) zneužívat. Slušnost by měla donutit ligu, aby tento kousek vyřadila."



"Medvědi jsou divoká zvířata a jako taková mají velmi specifické a komplexní potřeby. Být uvázán a nucen provádět nepřirozené úkony před velkým davem jim způsobuje obrovský stres a může mít na zvíře nesmírný dopad jak psychický, tak fyzický," kritizoval vystoupení Brian da Cal, ředitel organizace Four Paws.



Ruský fotbal je nyní v centru pozornosti, protože poprvé v historii hostí mistrovství světa ve fotbale (14. června - 15. července). Světová fotbalová federace FIFA uvedla, že vystoupení medvěda nebude součástí zahajovacího ceremoniálu mistrovství.