VIDEO: K čínskému roku vepře vznikl film z perspektivy prasete

Podle čínského horoskopu začíná 5. února rok vepře (prasete). Při této příležitosti vyšel krátkometrážní film, který zachycuje život tohoto zvířete čistě z jeho perspektivy. Informoval o tom britský server The Independent.

Dokumentární snímek s názvem M6nths nemá žádný voiceover, v pozadí je jen hudba. Podle režisérky jde hlavně o to, aby se divák dokázal vcítit do života vepře "jako tvora, jenž je schopen cítit bolest a radost" a není jen obyčejným produktem lidské stravy.

"M6nths ukazuje život očima prasete vyrůstajícího na průmyslové farmě, aniž někdy zažije, jaké to je v opravdovém světě," řekla ke svému filmu nizozemská režisérka Eline Helena Schellekensová.

Film získal prestižní ocenění Panda, které se od roku 1982 udílí filmům, jež se zabývají živočišným a rostlinným životem.

