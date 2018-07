VIDEO: Vážnou politickou reportáž narušil mazlivý kocour

Rozhovor s polským historikem a politologem Jerzym Targalskim, jehož ústředním tématem bylo politické napětí v Polsku, nečekaně narušil zrzavý kocour. Během reportáže se domáhal pozornosti svého páníčka, kterému nakonec vylezl na ramena.

Rozhovor se známým polským politologem se natáčel pro holandskou televizi NTR. Targalski v něm mluvil o vážné situaci v Polsku, když mu během diskuze po zádech až na ramena vyšplhal jeho zrzavý kocour jménem Lisio. Začal se k němu lísat, několikrát mu olízl ucho a nakonec mu překryl obličej ocasem. Místo toho, aby Targalski dotěrnou kočku z ramen shodil, zachoval kamennou tvář, chytil kocourovi ocas a odvážně pokračoval v rozhovoru.

Video s kocourem poté nahrál na svůj twitterový účet holanský novinář z NTR Rudy Bouma, že bude mít ale takový úspěch, nejspíš nečekal. Jeho příspěvek vidělo přes 10,5 tisíce lidí.

Není to ale poprvé, kdy se chtěl Lisio předvést před kamerou. Diváci polské stanice Telewizja Republika ho už moc dobře znají. Když na počátku července Targalski dával televizi rozhovor na téma Angela Merkelová, zrzavý kocour byl opět u toho.

Tisíce Poláků v posledních týdnech protestují v ulicích kvůli novému spornému zákonu, který se týká soudu. Nové nařízení snížilo věkovou hranici odchodu do důchodu pro soudce ze 70 na 65 let. Opustit své místo tak musí všichni soudci starší 65 let (asi 45 % z celkového počtu), a to včetně předsedkyně Nejvyššího soudu Małgorzaty Gersdorfové. Ta byla prezidentem Andrzejem Dudou přes kritiku z Bruselu penzionována, přestože měla ve své funkci zůstat do roku 2020.