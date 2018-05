Virtuální realita i skutečný svět. V Praze se otevře 3D hra Golem

Po skoro roční přípravě se ve středu na herní ploše 250 metrů čtverečních pod pražským hračkářstvím Hamleys v ulici Na Příkopě spustí zážitková virtuální hra Golem ve 3D realitě. Dvacetiminutová procházka po Praze v období 16. století, kdy hráči pomohou s oživením mystického Golema, je podle vývojářského studia DIVR Labs největším evropským projektem virtuální reality (VR). Vstupné pro jednu osobu je 450 korun, náklady na vývoj byly v desítkách milionů korun.

Návštěvník dostane na záda batoh, na hlavu helmu se sluchátky a brýlemi na virtuální realitu Oculus. Výtah ho pak už ve virtuálním světě sveze k portálu do minulosti, kde plní v sedmi místnostech drobné úkoly, jako je pomoc místním obyvatelům s naháněním slepic nebo hledání skrytých znamení pro vstup do pracovny rabína Löwa. Podle vývojářů se virtuální hry v obdobném rozsahu nalézají v New Yorku, Londýně, Dubaji, Melbourne a Tokiu.

Pražské vývojářské studio DIVR Labs vzniklo předloni v červnu, v témže roce vypustilo do světa hororovou střílečku pro VR Blue Effect. Podle tvůrců je první českou hrou vytvořenou speciálně pro VR. "Na rozdíl od Golema šlo ale o akční 'střílečku', zatímco Golem je multismyslovým projektem, ve kterém hráč naplno prožívá příběh a užívá si kombinace VR a reálného světa," uvádí společnost. V hře jsou tak například zdi, mříže, návštěvník si také může sáhnout na plaňkový plot. "Počítáme s tím, že lid - i když jsou ve virtuální realitě - že se chovají jako v normálním světě, a nebudou se snažit projít zdí," řekl výkonný ředitel studia Lukáš Burda.

Do jedné sekvence hry mohou vstoupit až čtyři hráči najednou, není však na tom založená. Jde spíše o prozkoumávání 3D světa, než o skupinové úkoly. Vstupné se platí za každého hráče, nikoliv za skupinu. Hra je přístupná pro zájemce od výšky 130 centimetrů, jinak by kamery hráče správně nesnímaly. Je také nevhodná pro lidi s kinetózou, tedy trpící nevolností vyvolanou pocitem z pohybu, i pro lidi, kteří nosí brýle se silnými obrubami, protože by se jim na ně nevešel headset.

Podle Burdy jsou ve virtuální realitě prakticky jenom dvě možnosti. Buď do ní kulisy dát, což je fyzický vjem pro návštěvníka, nebo mít prostory prázdné, kdy je v nich vše pouze ve VR. "Ale pak se stane, že půjdete rovně a projdete skrz všechny zdi," dodal.

Do budoucna se hra, na které zatím pracovalo 12 vývojářů 2250 hodin, dá podle něj upravovat, dávat do ní nové prvky, aby se zákazníci mohli vracet za obměněným zážitkem. Přemýšlí také o spuštění další hry, ještě však zvažuje, zda ji spustit pod hračkářstvím, nebo najít jiné prostory.

V ČR se dostávají vývojářská studia počítačových her stále do většího povědomí, například i díky světově úspěšné hře Kingdom Come: Deliverance od studia Warhorse, která se začala distribuovat letos v únoru.

Vývoj videoher v ČR podle odhadů vygeneruje roční obrat kolem 2,5 miliardy korun. V roce 2016 tuzemští vývojáři vydali více než 30 titulů a v zemi funguje až přes 50 vývojářských týmů. V roce 2016 vzrostly tržby herního průmyslu celosvětově o 8,5 procenta na 99,6 miliardy dolarů. V Evropě rostl o 7,3 procenta.