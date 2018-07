Zámky na Vysočině ožijí kostýmovanými prohlídkami

Na zámku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku budou 6. a 7. července kostýmované prohlídky. Oblíbené zpestření pro návštěvníky připravuje zámek opakovaně. Představení bývají vyprodaná. Podobnou zkušenost mají i další památky na Vysočině. Pro návštěvníky Telče na Jihlavsku jsou atraktivní noční kostýmované prohlídky, při nichž vystupuje i písničkář Ivo Jahelka. Píseň pro Zachariáše se bude letos konat potřetí.

Akci připravuje Divadelní spolek Tyl Dačice. Prohlídky budou od 6. do 8. července. Díky šermířské škole Ballestra Telč ožije zámek i od 13. do 15. července a také od 24. do 26. srpna. Pod názvem Valdštejnské noci přiblíží aktéři noční život na zámku i přípravu svatby Zachariáše z Hradce s Kateřinou z Valdštejna, řekl Dominik Habermann z šermířské školy.

Zámek Náměšť připravil večerní hrané prohlídky ve spolupráci s Divadlem historie v pohybu Exulis, uvedl kastelán Marek Buš. Detektivním příběhem přivede návštěvníky do období první československé republiky. Koresponduje tak s výstavou zpřístupněnou na začátku letních prázdnin, která představuje život šlechty po roce 1918. Kostýmované prohlídky budou v Náměšti i 17. a 18. srpna.

Třebíčské muzeum sídlící za zámku nabízí kostýmované prohlídky několik let. Amatérský divadelní soubor Ampulka zdramatizoval osudy posledních majitelů zámku, kteří ho museli opustit po roce 1945. Pod vedením třebíčského divadelníka Jaroslava Dejla ochotníci nacvičili hru ze starší třebíčské historie. Zpracovává příběh opata Ignáce, založený na skutečných událostech z 15. století. Hraje se od loňského roku. Po dvou letech úspěšných občasných představení ho v příštím roce nahradí novinka. Eva Novotná z programově propagačního oddělení muzea by ráda nabídla ryze dětské téma. Ještě o něm ale není rozhodnuto. Prohlídky bývají obvykle rychle vyprodané. Jejich kapacita je 20 osob, nejbližší se budou konat 24. a 25. srpna.