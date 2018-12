Zlínskou zoo rozzáří světelná výzdoba, dokonce i siluety zvířat

Zlínskou zoologickou zahradu rozzáří o nadcházejícím víkendu světelná výzdoba. Rozsvítí se nejen vánoční strom, kromě typických vánočních motivů ozdobí areál také velké světelné siluety exotických zvířat. Letošní novinkou bude průvod čertů z Valašska, sdělila mluvčí zahrady Romana Bujáčková.

Vánoční program připravila zoo na neděli. "Poprvé se v zahradě objeví skupina skutečně strašidelných čertů. I když vypadají děsivě, věříme, že si děti a dospělí jejich průvod od hlavního vstupu na nádvoří zámku Lešná opravdu užijí," uvedla Bujáčková.



Před zámkem se rozsvítí vánoční strom, rozzáří se také ostatní výzdoba. Lidé do zoo tradičně nosí dárky pro zvířata a pokládají je pod strom. "Obyvatelé zoo nejvíce ocení ovoce, zeleninu, oříšky nebo sušené pečivo," uvedla Bujáčková.



Světelná výstava bude instalovaná u hlavního vstupu, v zámeckém parku a u zámku Lešná, nepřehlédnutelné jsou zejména siluety zvířat. "Rodinu zářících slonů, lvů, medvěda, klokanů, tapírů, nosorožců, rejnoků, žirafy, tučňáků, lachtanů a supů v letošním roce rozšíří kasuár s mládětem," uvedla mluvčí.



Světelná výzdoba každoročně láká do zoo řadu návštěvníků. "Krása světelné výzdoby vynikne až po setmění, proto v neděli a od úterý 25. prosince do úterý 1. ledna 2019 zoo prodlouží otevírací dobu do 17.00," uvedla Bujáčková.