Zahradní práce vrcholí. Co si při nich obléct, aby vám to šlo co nejlépe od ruky?

Práce na zahradě jsou v plném proudu. A zatímco například za oblečení do města nebo na turistiku nám nevadí utratit klidně i několik tisíc korun, na kvalitní oblečení na zahradu stále zapomínáme a volíme staré tepláky a potrhaná trička. Přitom právě výběr toho správného oblečení je velmi důležitý. Podívejte se, proč tomu tak je a zjistěte, co by nemělo ve vašem zahradním šatníku chybět.

Ruce je potřeba chránit

Své ruce bychom si měli hýčkat. A právě ony při zahradních pracích dostávají pořádně zabrat. Hlína za nehty, pořezané ruce a otlaky, to přece nikdo z nás nechce. S rukavicemi určenými přímo na zahradu nic z toho nehrozí. Většinou se vyrábí ze speciálních materiálů, zároveň jsou odolné a praktické. Pokud je něco opravdu nezbytností, jsou to právě rukavice.

Těžkou práci na zahradě v pantoflích neuděláte

Většina lidí při zahradničení správnou obuv zanedbává. Chodí buď bosí, nebo v pantoflích. Ani jedno ale není příliš ideální. Nikdy nevíte, kam na zahradě šlápnete, obzvlášť v létě, kdy kvetoucí rostliny znamenají téměř neustálou všudypřítomnost včel. Nejlepší volbou nejsou ani pantofle. I když pracujete jen na vlastní zahradě, vsaďte na letní pracovní boty, se kterými se nemusíte bát ani práce s rýčem, kdy je nutné, se do toho pořádně opřít. "Obuv na zahradu musí splňovat několik základních věcí. Boty by měly být zakryté, aby bylo chodidlo chráněno a nedošlo k žádnému poranění, zároveň by ale měly dostatečně větrat, abyste se tolik nepotili. Dále by tato obuv měla zaručovat maximální pohodlí a měla by jít snadno očistit," říká Iordanis Paraskevopulos z e-shopu safework.cz specializovaného na pracovní oděvy a obuv.

Zahoďte nevzhledné tepláky

Ani kalhoty na zahradu nemusí být nutně obnošené tepláky. Při jakékoliv práci se hodí mít kalhoty s kapsami, kam schováte menší zahradní náčiní, jako je třeba lopatka nebo malé štípačky, a budete je tak mít neustále při ruce.

Bavlněné triko zabrání pocení

Základem každého šatníku by mělo být kvalitní bavlněné tričko. Zapomeňte na stará roztrhaná trika a investujte raději do jednoho pořádného, se kterým bude zahrádkaření mnohem příjemnější. Právě bavlna je prodyšná, což se hodí obzvlášť v létě, nemusíte se tak obávat nepříjemného pocení a zápachu.

I oči mohou snadno přijít k úhoně, chraňte si je

Zahradní práce jsou často spojovány s prořezem se sázením, hnojením a také řezáním větví. A při každé z těchto činností může dojít k poranění očí, ať už úlomkem větve, nebo třeba kontaktem s chemikálií. Tomu se dá snadno zabránit tím, že si vezmete ochranné brýle. "Rozhodně nezapomínejte na ochranné brýle. To se týká také na první pohled běžných činností na zahradě, i při práci s křovinořezem nebo stříhání větví, kdy koukáte nahoru do stromu, by neměly brýle chybět," doporučuje Iordanis Paraskevopulos.

Přímé sluníčko dokáže napáchat pořádnou škodu

Při vysokých teplotách je důležité chránit si hlavu, obzvlášť pokud celý den pracujeme na zahradě a jsme vystavení přímému slunci. V takovém počasí je naprosto nezbytné pořídit si pokrývku hlavy, která nás ochrání před úpalem a úžehem. Nikdo se nechceme z jednodenní práce na zahradě dostávat několik dnů, nebojte se tedy kšiltovky nebo klobouku.