Zahradničení s dětmi.

Máte doma malé pomocníky, kteří by vám rádi pomáhali s prací na zahradě? Jak zvládnout zahradničení s ratolestmi po boku tak, aby si to užili všichni, poradí odborník z projektových marketů Hornbach.

Dospělí tráví hodně času činnostmi, ze kterých jsou děti vyloučeny. Do zahradničení je však možné zábavnou formou zapojit i ty nejmladší členy domácnosti a nechat je plnohodnotně pomáhat, stačí jen správná motivace. "Pokud půjdete do zahrady s nadšením, je velká šance, že vás děti budou následovat," říká David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach a dodává: "V případě, že vám malí zahradníci pomohou osázet zahradu, můžete společně vytvořit životní prostor pro včely, motýly a jiné užitečné tvory. I ti nejmenší tak budou moct hravou formou poznávat souvislosti našeho ekosystému."

Když zahrada chybí

Jestliže není k dispozici zahrada, stejně snadno lze s dětmi zahradničit i na balkoně, a to díky velkoobjemovým květináčům nebo vyvýšeným záhonům. "Jestliže máte dostatečně velký balkon nebo terasu, vyzkoušejte vyvýšený záhon, ve kterém se rostliny snadno obdělávají. Pro menší balkony jsou naopak vhodné vertikální záhony či truhlíky a velké květináče," radí David Benda z Hornbachu. Malé děti rády experimentují a chtějí všechno vyzkoušet, proto je na místě učinit jistá preventivní opatření a sázet v zahradě i na balkoně pouze nejedovaté rostliny. Existují i květiny, které nejenže dobře vypadají, ale jsou dokonce jedlé. Jedná se například o lichořeřišnici, fialku, sedmikrásku, růži, afrikán, petrklíč, sléz, len či denivku.

Jako velcí

Je známé, že děti se učí nápodobou a chtějí toho dělat co nejvíce jako dospělí. "Když potřebujete posekat trávník nebo vozit v zahradě cokoli v kolečku, dopřejte i malým zahradníkům dětskou sekačku či kolečko, naložte jim do něj přiměřený náklad a mohou pomáhat. Ideální činností, kterou lze dělat s dětmi společně, je například zalévaní - ať už záhonků či květináčů, nebo sběr ovoce a zeleniny," vysvětluje David Benda z Hornbachu. I tyto činnosti je ovšem třeba vybírat s přihlédnutím k věku a schopnostem, ale jablka, papriku, cibuli, brambory či okurky zvládnou sbírat nebo nakládat do bedýnek i ti nejmenší. A jejich chuť pomáhat na zahradě zaručeně podpoří například dětský šlapací traktor s vlečkou, do které lze naložit jak posekanou trávu, tak i očesané ovoce nebo natrhanou zeleninu.

Vlastní projekt pro děti

Dětem, které jsou už o něco starší, můžete bez obav svěřit kousek záhonu nebo vlastní květináč na balkoně. Samy si pak mohou rozmyslet, co chtějí zasadit, a naučí se starat se o své rostlinky svépomocí. "V případě, že budou mít vaši malí pomocníci svůj vlastní projekt, je dobré se ujistit, že začnou s rychle kvetoucími rostlinami. Posílí se tak jejich nepříliš velká trpělivost, a zároveň se nebudou příliš přepínat," uzavírá odborník David Benda z Hornbachu. Aby se dětem na svém projektu dobře pracovalo a osvojily si pracovní návyky, pořiďte jim pomůcky uzpůsobené velikosti jejich rukou - zahradní rukavice nebo dětskou motyčku.