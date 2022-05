Zaměřeno na prostěradla aneb jaký materiál si vybrat?

Během spánku naše tělo odpočívá a regeneruje. Aby toho ale bylo schopno, potřebuje k tomu vytvořit vhodné prostředí. O tom, že spánek ovlivňuje výběr postele a matrace, určitě víte, napadlo by vás ale, že na něj má velký vliv i prostěradlo, na kterém ležíte?

Prostěradla jsou stejně důležitá jako postel

Prostěradlo bereme jako samozřejmost, přitom bychom jeho výběr rozhodně neměli podceňovat. Je v těsném kontaktu s naší pokožkou, dotváří i celkový dojem z místnosti. Když se pro něj vydáme do obchodu, většinou řešíme jeho rozměr a barvu. Ne že by to bylo špatně, obojí je důležité, ještě důležitější je ale kvalita materiálu.

Když tohle podceníme, po prvním nebo druhém vyprání je nám do breku. Barvy vybledly, prostěradlo se vytahalo, z pěkného kousku textilu je něco úplně jiného.

Proč pečlivě vybírat materiál?

Každý materiál má svoje specifické vlastnosti, navíc se hodí třeba i na jiné roční období. Některé materiály udržují teplo a jsou tou nejlepší volbou na chladné měsíce. Jiné zase teplo odvádějí a pyšní se i vyšší savostí. Takové materiály se zase hodí na letní měsíce.

Víte, že materiál ovlivňuje i to, zda se prostěradlo mačká a jak dlouho vám bude sloužit?

Bavlna jako přírodní materiál se nikdy neomrzí

Naše babičky nic jiného než plachtová prostěradla neznaly, i dnes, kdy mohou vybírat, jim ale dávají často přednost. Jak by také ne. Jsou hypoalergenní, prodyšná, dobře sají pot a v létě chladí, v zimě hřejí. Snesou i vysokou teplotu praní a žehlení.

Víte, že na trhu jsou jak bavlněná prostěradla v podobě plachty, tak ta v napínacím provedení se stahovací gumičkou po obvodu?

Bambus je novinkou poslední doby

Bambusová vlákna jsou všeobecně oblíbená pro svoje antibakteriální účinky, platí to i u prostěradel. Ta jsou odolná vůči plísním, roztočům i bakteriím, skvěle odvádějí vlhkost a jsou i odolná. Spát na nich mohou bez obav i alergici.

Froté prostěradla příjemně hřejí

Prostěradla z klasického froté mají vysoké rohy, takže dokonale padnou na každou matraci. Jsou příjemně měkká, jemná, hřejí a jejich povrch je skoro jako mech. Froté prostěradla se nežehlí a hodí se hlavně na zimu.

Jersey prostěradla mají spoustu příznivců

Prostěradlo dnešní doby je z úpletu, jaký známe třeba z triček. Po celém obvodu je všitá guma, aby se na prostěradlo na matraci dobře navlékalo a drželo na ní. Základem je bavlna obohacená o elastická vlákna. Jersey prostěradla jsou vhodná k celoročnímu užívání.

Damašková prostěradla vás okouzlí na první dobrou

Moderní prostěradla z jersey si vás nezískala, ta klasická plátnová se vám zase zdají obyčejná? Rádi byste něco speciálního? Co třeba prostěradla z damašku, která můžete sladit i s povlečením stejného vzoru? Damašek se leskne, je pevný, skoro se nesráží a vyrábí se z velmi tenkých nití 100% česané bavlny.

Víte, že při výběru materiálu byste měli sledovat i jeho gramáž? Prostěradla s nízkou gramáží bývají většinou nekvalitní a dlouho vám nevydrží. Dejte přednost těm s vyšší gramáží a budete příjemně překvapeni.