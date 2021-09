Zářiče a ohřívače zpříjemní venkovní posezení

Léto se s námi sice loučí, ale babí léto a podzim nabízejí mnoho možností využití terasy či balkonu. Jak si toto venkovní posezení užít v co největším pohodlí? Ideální teplotu a komfort pomohou docílit venkovní zářiče nebo ohřívače. Se správným výběrem poradí odborník z Hornbachu.

Sluníčko už tolik nehřeje, ale venku je pořád ještě příjemně. Aby se nám na terase či lodžii sedělo ve studeném sychravém počasí příjemně i bez tlusté deky, je dobré trochu si tam "přitopit". Jaký sálavý zdroj tepla zvolit, abychom se cítili co nejpříjemněji? "Tepelný zářič je topidlo, jehož zdrojem je plyn, elektřina nebo kombinace obojího. Nejdříve je nutné si ujasnit, kde budete zařízení využívat," vysvětluje Zlatko Slebodník, odborník z oddělení elektro projektových marketů Hornbach, a dodává: "Klíčovým kritériem pro výběr přenosného vytápění je vždy velikost vytápěného prostoru. Ať už hledáte ohřívač na terasu, nebo do altánku, nevybírejte jen podle vzhledu. Design je sice důležitý, ale v zimě vás bude určitě více zajímat, jak kupovaný přístroj topí, než jak vypadá."

Podle čeho vybírat

V první řadě si důkladně zjistěte technické parametry ohřívače. "Zaměřte se na výkon, počet nastavitelných stupňů ohřevu, přítomnost termostatu, pojistky proti přehřátí a v neposlední řadě také na rozměry. U elektrických zářičů si pohlídejte délku přívodního kabelu, u topidel s ventilátorem zase hlučnost. Jestliže budete chtít ohřívač často přesouvat z místa na místo, bude pro vás prioritou nízká hmotnost," upozorňuje Zlatko Slebodník z Hornbachu. Plynové ohřívače využívají většinou 10kilogramovou propan-butanovou láhev, která ale nijak nekazí estetický dojem, protože je očím skryta v konstrukci zářiče. Součástí plynového topidla je rovněž hadice pro přívod plynu a regulátor tlaku, s nímž lze výkon ovlivnit.

Jak vybrat plynové ohřívače a zářiče

Plynové zářiče jsou jako stvořené pro ohřívání vzduchu na terasách a balkonech, v altánech, pod pergolami či v zimních zahradách. "Plynová topidla jsou vhodná do exteriéru nebo pouze do dobře odvětraných místností. Pokud potřebujete vytápět dlouhodobě, zvolte raději kombinovaná kamna (na elektřinu a plyn), která nevypouštějí do vzduchu oxid uhličitý," radí Zlatko Slebodník z Hornbachu. Hlavní výhodou zářiče s plynovým pohonem je nezávislost na elektrické energii. Jedná se o praktické mobilní řešení určené do exteriéru, jež vyrábí sálavé teplo do vzdálenosti několika metrů. Jejich velkou předností je minimální spotřeba a vysoká účinnost, ale také možnost regulace výkonu dle vaší aktuální potřeby. Oproti elektrickým variantám však mají nižší efektivitu infrazáření a vyšší pořizovací cenu.

Kam raději elektrické infrazářiče a ohřívače

Máte raději větší variabilitu využití a chcete topidlo využívat také v interiéru? Pak je pro vás tím pravým právě tepelný zářič na elektrický pohon. Na trhu je dostupných několik různých druhů přenosných elektrických zdrojů tepla, které se liší nejen tvarem, ale také způsobem ohřevu vzduchu. "Ohřívače na elektřinu jsou ideálním řešením pro rychlé a pohodlné vytopení místností, které nevyužíváme tak frekventovaně. Velmi často nachází využití v rekreačních objektech s nepravidelným provozem, jako jsou chaty nebo chalupy. Jejich nespornou výhodou je možnost nasměrování tepla a okamžitý náběh vytápění," říká Zlatko Slebodník. Elektrická topidla navíc disponují ochranou proti přehřátí a lze je snadno přenášet. Na druhou stranu, jejich značnou nevýhodou je vysoká spotřeba elektrické energie a omezená životnost, zejména u infrazářivek.