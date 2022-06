Zatočte s (ne)jistotou!

Lidé jsou od pradávna zvyklí na jistoty. Ať už se jedná o stálou práci, stálý finanční příjem, stálého partnera anebo to, že další den vyjde slunce. Jistota může být pro někoho i základní stavební kámen života, a pak se snadno může stát, že se onen život zhroutí jak domeček z karet. Proto je důležité porozumět tomu, jak pracovat s jistotou či nejistotou, a pochopit i celou podstatu fungování života.

Jistota v nejistotě

Mnohdy se může stát, že si my lidé myslíme, že máme něco jistého. V tomto případě je jedno jestli se jedná o oblast pracovní či osobní. "Teď vás možná šokuji. Jistota neexistuje. Obvzláště ne taková jakou jsme si vykonstruovali v naší hlavě. Reálné záruky v životě nejsou, protože život nelze kontrolovat," sděluje mentorka Veronika Navarro z www.verunity.cz a dodává. "Víte, můžete určitě nějaké věci předpokládat anebo očekávat, ovšem nemůžete mít život pod naprostou kontrolou." Naše osobnost a naše mysl vyžadují jistotu a záruky v životě. A když se pak nedějí věci podle plánu, může nás to velmi zranit.

Život je neustálý vývoj

Jistota nám dáva pocit, že na ní závisí naše přežití. Tímpádem si myslíme, že když bude něco jistého, můžeme si oddechnout, uvolnit se, a nejde nám v ten moment o přežití. "Když se lidé nemají o co opřít a na co se spolehnout, často se jim vše hroutí, a to poté vytváří pocit strachu, který proudí ze strachu o samu sebe a ze smrti. Odtud pak vzniká potřeba vše kontrolovat, zabránit strachu a smrti. Chceme si zajistit přežití, vnitřní pohodu a klid. Jenže paradox je, že touhou mít vše pod kontrolou se stavíme proti životu a sobě samému. Život jako takový je nepřetržitý vývoj," upozorňuje mentorka Veronika Navarro. Život je neustálý vývoj a nezaručuje jistoty, jinak by nemohl být životem. Podívejme se například na technologie, kdyby se nic neposouvalo kupředu a neměnilo, tak nejspíš doma svítíte petrolejkou a tento článek si nikdy nepřečtete.

Když přijdete o jistotu

Ztráta pocitu jistoty je rozpad iluze, kterou jsme měli. Je to rozpad toho, o co jsme se opírali. "Řešení při ztrátě jakékoliv jistoty máme pouze dvě. Opřít se o sebe sama a uvědomit si, že jedinou jistotu mám v sobě, v tom, jak se rozhoduji, což je má jediná moc. Druhé řešení je se zhroutit a snažit se kontrolovat okolní svět. Které řešení si vyberete vy," zajímá se mentorka Veronika Navarro.

Nehledejte jistotu v okolí

Možná si myslíte a očekáváte, že jistotu jako takovou najdete ve svém okolí - přátelích, rodině či partnerovi. Opak je pravdou. "S nimi je to ale stejné jako se životem - nelze je kontrolovat. To neznamená, že je nemáme mít, že se nemáme obklopovat lidmi, na které se dá spolehnout, že se o ně nemáme zajímat. Ale udržujte si u toho stále myšlenku, že pouze já tvořím svůj život, že pouze já mám moc ho měnit, že si tím pádem neustále udržuji pružnost a nebráním se změnám," doporučuje mentorka Veronika Navarro. Jakékoli přenášení jistot na vnější okolnosti, lidi, situace, pozice, věci, je pouze iluze jistoty. A iluze je od přírody stvořená k tomu, aby byla životem rozbita.

Změna je život

My lidé jsme často velmi pohodlní a místo toho, abychom byli bdělí a vnímali, že život je neustálá změna a tedy vše se může změnit, raději se opíráme o to, že svět nějak funguje a bude tak fungovat vždy. Nebude. "Co funguje dnes, nebude tak fungovat zítra, myslím, že historie nás o tom přesvědčuje dostatečně. Kohokoliv kdo přenáší svou jistotu na vnější svět, čeká hořké zklamání. Není to pokyn žít v neustálém strachu z toho, co bude - to je opět přenášení touhy po jistotě a kontroly do vnějšího světa, ale je to pokyn převzít zodpovědnost za sebe sama a být co nejvíce bdělý, co nejvíce v přítomnosti a co nejvíce se obracet se svou jistotou do sebe sama místo na vnější okolnosti," radí Veronika Navarro.

Tip mentorky Veroniky Navarro:

Když se vám zhroutí svět, protože jste přišli o jistotu, dovolte si prožít veškeré emoce s tím spojené. Dovolit si truchlit, dovolit si prožít bolest, dovolte si se zlobit. Ale zároveň se v tom nezacyklete tím, že z toho budete obviňovat vnější svět. Tím pouze vznikne křivda, která je velmi sebedestrukční. Je potřeba opět převzít moc a zodpovědnost a podívat se dovnitř sebe. Říci si, jak chci žít, co mě tato situace učí o mně, co mě učí o světě, jak tuto situaci můžu využít pro svůj růst, pro své dobro apod.