Zdravé hubnutí, které chutná a vydrží

Hubnutí hraje v našich životech důležitou roli chceme-li se cítit zdravě a být se sebou spokojení. Ne vždy je to ale jednoduché. Produkty, které k hubnutí používáme, nám mnohdy nechutnají a už vůbec neposkytují dostatek živin, které potřebujeme pro běžné denní fungování. Slibují nám nereálné výsledky, které se vrací v podobě jo-jo efektu. Právě proto se Oriflame rozhodl na trh uvést náhradu stravy SuperShake na regulaci hmotnosti, Wellness by Oriflame, která vám pomůže nejen dosáhnout vytoužené váhy, ale také si ji udržet.

"SuperShake má vyvážený obsah všech důležitých živin včetně vitaminů a minerálních látek, proto může nahradit jedno až dvě jídla v rámci dne. Jeho energetická hodnota je nízká, a proto je skvělým pomocníkem při snaze o redukci hmotnosti," říká nutriční terapeutka Mgr. Aneta Sadílková.

Začněte se správným pomocníkem

Pokud přemýšlíte nad tím, že se vydáte směrem zdravého stravování s cílem redukce hmotnosti, můžete narazit na pár úskalí. Lidé se často dietám s nízkým obsahem kalorií vyhýbají, protože se necítí dostatečně sytí, a kvůli tomu pak sahají po něčem nezdravém. K hubnutí může pomoci i kvalitní náhrada stravy, která vás naučí jíst pravidelně a vyváženě i ve dnech, kdy nestíháte, nebo i v případě, že se sice snažíte jíst vyváženě, ale hubnout se vám i přesto nedaří. SuperShake na regulaci hmotnosti od Oriflame pomáhá tohoto cíle jednoduše dosáhnout. Jeho výhodou je snadná příprava, díky které ušetříte čas. "Nápoj je vhodný jako nízkokalorická a zároveň vyvážená snídaně nebo večeře, případně může nahradit oba tyto pokrmy. Při užívání dvakrát denně doporučuji zařadit vydatný a nutričně vyvážený oběd obsahující zdroj složených sacharidů (brambory, rýže, luštěniny atd.), zdroj bílkovin (libové maso, ryba, vejce, čerstvý sýr atd.) a ovoce nebo zeleninu, dle potřeby také 1-2 svačiny," upřesňuje nutriční terapeutka.

Koktejl navíc podporuje pravidelné stravovací návyky, které pozitivně ovlivňují hladinu energie. Průměrný hlavní chod obsahuje přibližně 500-700 kalorií. Díky SuperShaku získáte stejný objem základních živin pouze v 250 kaloriích. Vyniká i dalšími živinami, jako je například vláknina, vitamíny, minerály, zdravé tuky a také poskytuje tělu potřebné bílkoviny.

"Velkou výhodou je vysoký obsah vlákniny. V závislosti na variantě použitého mléka (kravské/sójové) je příjem vlákniny z jedné porce 4,8-7 g. Podobné množství vlákniny obsahuje například 300 g rajčat, 350 g jahod, 400 g brambor nebo 100 g pšenično-žitného pečiva," dodává Sadílková.

Hubnutí a ztráta tuku není to samé

Během hubnutí je zvýšený výdej kalorií a jejich snížený příjem alfou a omegou. Mnoho lidí tvrdí, že by chtěli zhubnout, ale ve skutečnosti je jejich cílem ztráta tuku. Pokud to máte obdobně, musíte začít s mírným deficitem kalorií a usilovat o pomalé hubnutí. Dbejte na to, abyste cvičili a aby mělo tělo dostatek bílkovin. Doporučujeme soustředit se na ztrátu 0,5 kg - 1 kg týdně. Při hubnutí nahraďte dva hlavní chody denně nutričním koktejlem od Oriflame. U žen by se všeobecně neměla překročit hranice přijmu 1200 kcal, u mužů 1500 kcal. Při udržování hmotnosti nahraďte tímto nápojem jeden hlavní chod, který doplňte dvěma nutričně vyváženými jídly. Důležité je udržovat dostatečný příjem vody.

Inspirujte se reálnými příběhy

Lída Drahoňovská, členka společnosti Oriflame, se rozhodla SuperShake vyzkoušet, zda ji pomůže k tomu, aby se cítila ve vlastním těle lépe. Jejím největším úskalím bylo dodržování stravovacího režimu. Ráno se odbyla rychlou snídaní, když už stihla oběd, tak za moc nestál a obvykle povečeřela něco nezdravého. SuperShakem nahradila snídaně a večeře, naučila se vydatně a pravidelně obědvat a díky psychické pohodě zařadila i více fyzických aktivit. Po pěti týdnech shodila 7 kg a obvod břicha se zúžil o 10 cm. Podobnou zkušenost má i Lenka Říhová, která s váhou zápasila dlouhodobě. Zařazením nápoje odbourala chutě na sladké a zbavila se večerního zlozvyku pojídání chipsů při sledování TV. Změnou životního stylu dokázala za 5 týdnů zhubnout 7,5 kg a v pase má o 9 cm méně.

Dbejte na rozdělení potřebných živin

"Samotný produkt v kombinaci s kravským nebo sójovým mlékem splňuje podmínku obsahu kalorií jako náhrady hlavního jídla. Zároveň se SuperShake může pochlubit obsahem 23 vitaminů a minerálů. Jídlo bohaté na rostlinné bílkoviny a vlákninu bez zbytečných umělých látek, konzervantů, barviv a umělých příchutí vás ideálně zasytí," říká Filip Glova, brand manager značky Wellness by Oriflame. Bílkoviny a vláknina jsou klíčem k úspěšnému hubnutí, protože pomáhají udržovat pocit sytosti. Podporování svalové hmoty je důležitý faktor, který pomáhá udržovat metabolismus a spalovat kalorie. Nezapomínejte, že rovnoměrné rozdělení bílkovin povede k větší syntéze svalu a menšímu odbourávání svalu během dne. Konzumujte kvalitní bílkoviny během snídaně, oběda i večeře.

Jak si nápoj správně připravit

Příprava SuperShaku je velmi rychlá a jednoduchá, vyberte si mezi dvěma způsoby:

Smíchejte 25 g (3 polévkové lžíce) prášku s 250 ml kravského mléka s obsahem tuku 1,5 % a pořádně protřepte.

Pokud se stravujete vegansky, smíchejte 25 g (3 polévkové lžíce) prášku s 310 ml sójového mléka (sója je z hlediska výživové hodnoty lepší než jiné alternativy rostlinného mléka, protože obsahuje více bílkovin).