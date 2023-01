Zimní bylinkové žně

Bylinky v čerstvé si můžete dopřát kdykoli, a to nejen pažitku na chleba, petrželku do polévky, mátu a meduňku do čaje či bazalku do salátu. Stačí vědět, na co dávat pozor.

V pohodlí domova

Některé bylinky potřebují ke svému růstu stín, jiné zase slunce - záleží na konkrétní odrůdě. Skvěle poslouží třeba parapet nebo zasklený balkon či lodžie. "Pěstování bylinek v bytových podmínkách usnadňují květináče se samozavlažovacím systémem a zabudovaným ukazatelem hladiny vody. Oblíbené jsou například designové samozavlažovací květináče Cobble s integrovaným měřením vody i nalévání a přepadovým odtokem," říká David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Pěstujte od základu

Bazalka, pažitka, oregano, tymián, koriandr, majoránka, máta či meduňka porostou i v květináčích na kuchyňském parapetu. Můžete zvolit hotové sazenice, ale lepší bude vypěstovat si vlastní přímo ze semínek. Jde to velmi jednoduše i bez skleníku. Z vlastních výsevů získáte nejen dostatek kvalitních sazenic pro výsadbu doma či na zahradě, ale i druhy nebo odrůdy, které byste snadno nesehnali. Zároveň tím ušetříte.

Pokud chcete začít s předpěstováním sazenic, stačí kdykoliv během zimy rovnoměrně vysít semínka na povrch výsevního substrátu a přitlačit je. Předtím je ale potřebné vědět, jaké podmínky zvoleným bylinkovým druhům vyhovují. "Nejdůležitější je dopřát jim dostatek světla - ideální je, když dopadá z každé strany. Prosto s vysetými bylinami alespoň jednou denně vyvětrejte. Zabráníte rozmnožování půdních hub. Dodržujte optimální teplotu a rostliny nezalévejte studenou vodou. Vysoce kvalitní semena různých odrůd bylinek a také substráty určené přímo pro bylinky i speciální hnojiva nabízí například značka Floraself ve své řadě Nature. Z vlastního výsevu získáte množství sazenic, které vám brzy poskytnou velký užitek," radí specialista z Hornbachu.

Klíčení pro zdraví

Klíčky a mikrobylinky jsou obrovským hitem. Podle preferovaných chutí si můžete vybírat z různých druhů a odrůd. Zvolit si lze tradiční řeřichu, roketu, hořčici, pískavici ale i další druhy. "Vybírejte raději směs semen, která jsou speciálně určená k nakličování. Klíčky si vypěstujete jednoduše a rychle. Nepotřebují moc místa ani speciální pěstitelské pomůcky, dokonce ani zvláštní péči. Přinášejí rychlý výsledek - výborně chutnají a posilují imunitu," vysvětluje David Benda a dodává: "Klíčící bylinky potřebují dostatek světla, vláhy a pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Vyhněte se nadměrné zálivce a studenému substrátu. Praktickou pomůckou pro snadnější pěstování mikrobylinek jsou výsevní pokojové skleníčky s textilií nebo s minikvětináčky či výsevní miska s poklopem."

Čerstvá nať po ruce

Do květináče můžete vysadit několik petrželových kořenů nebo při vaření odříznout konec kořene petržele s listovou bází a položit do misky s vodou. Za pár dnů budete mít k dispozici čerstvou a křupavou petrželovou nať. Stejný postup lze uplatnit i u celeru. Ten je nejen zdravý ale zároveň léčivý. "Do květináče se substrátem si můžete rovněž vysadit cibuli, šalotku nebo česnekové stroužky, a brzy budete moci využívat i jejich natě," upřesňuje na závěr odborník z Hornbachu.