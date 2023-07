Zkroťte sluneční záření v interiéru pomocí závěsů

Hra světla a stínu, barev a dekorů umí v interiéru vykouzlit opravdu jedinečnou atmosféru. Zútulněte si bydlení pomocí závěsů či japonských stěn. Odborník z Hornbachu vás provede spletitým světem bytového textilu.

Na trhu je v současné chvíli skutečně pestrá paleta závěsů. Kromě látky a velikosti se rozlišují především různými způsoby uchycení. Měkká poutka, moderní očka či trendy posuvné a nitkové závěsy vnesou mezi čtyři stěny osobitý rozměr. Ukážeme vám, co tyto různé možnosti nabízí a jak dosáhnout co nejlepšího efektu.

Jak vybrat správný závěs?

Světlo a jas vytváří pocit života. Závěs vybírejte tak, aby přes den do místnosti mohl proudit dostatek světla. Vzniká tak pozitivní atmosféra a pokoj působí celkově větším a přátelštějším dojmem. Tmavé pokoje lze opticky vylepšit světlými a přátelskými barvami. "Obecně platí, že krátké závěsy okno zdůrazní jako samostatný objekt. Dlouhé závěsy jej naopak začlení do celkové plochy zdi. Při výběru barvy nových závěsů byste měli zohlednit celkový vzhled a zařízení svého interiéru. Závěs by tak měl ladit s podlahovou krytinou, nábytkem a podobně," vysvětluje Tadeáš Tenkl z oddělení bytového textilu a dekorací v projektových marketech Hornbach. Pokud vybíráte několik závěsů, doporučuje se kombinace jednobarevných a potištěných závěsů ve stejném odstínu.

Optická hra vzorů a barev

Pokud chcete závěsy vybavit malý pokoj, měly by mít co nejmenší vzor. Velké, opulentní vzory jsou příliš dominantní a v malých pokojích působí spíše tísnivě. Naopak, v rozměrných pokojích budou působit velkolepým dojmem. Závěsy s dlouhými pruhy nízké pokoje prodlužují. Velmi vysoké místnosti s okny lze naopak opticky snížit pomocí příčných pruhů.

Menší a užší okna lze opticky rozšířit pomocí přečnívajících závěsových tyčí a lišt. Závěsy tak získají dostatek místa a postarají se o adekvátní atmosféru v místnosti. V případě nízkých oken umístěte závěsové tyče výše, abyste opticky zatraktivnili umístění okna. Viditelnou část zdi můžete umně skrýt příčným závěsem či ručním nařasením.

Pokud jsou okna a balkonové dveře spojené, měly by mít pro vytvoření celkově harmonického vzhledu stejné závěsy o stejné délce a výšce. Tímto způsobem lze docílit i u jinak vysokých oken opticky jednotného vzhledu.

Závěsy jako dělicí příčka v místnosti

Zejména posuvné panely a nitkové závěsy se hodí nejen jako okenní dekorace, ale stále častěji se využívají i jako stylové dělicí příčky. "Nitkové závěsy jsou optickou lahůdkou a slouží jako decentní pohledová ochrana průchodů či jako dělicí příčka v místnosti. Posuvné závěsy okouzlí svou designovou rozmanitostí a lze je použít jako flexibilní posuvné dveře či jako optické rozdělení místnosti," radí specialista.

Panelové závěsy a japonské stěny

Panelové závěsy nebo také japonské (posuvné) stěny jsou moderní a nadčasové. Nabízí rozmanité možnosti naaranžování a kombinovatelnosti. Jednotlivé látkové panely lze flexibilně posouvat a chránit se tak před pohledy zvědavců i tlumit sluneční svit.

Ve své plné kráse se vyjímají na velkých oknech či jako dělicí příčky v místnostech. Posuvné závěsy se umísťují buď do řady či přes sebe, ve stejných či různých délkách. Velké množství průhledných i neprůhledných látek v různých barvách a s rozličnými strukturami vytváří kreativní prostor pro moderní, funkční a zároveň dekorativní tvorbu interiéru. Jelikož pruhy látky nesplývají volně z okna, nýbrž pouze nepoddajně visí, dává se přednost pevným látkám jako voál, organza či žakár.

Výhody a využití japonských stěn

Lze kombinovat různé druhy látek v rámci jednoho systému, jsou dostupné ve velkém množství barev a vzorů, k dostání jsou průhledné i neprůhledné látky a lze je pořídit i s dekorativním dřevěným latěním. "Plošné záclony se hodí především na velká balkonová či terasová okna. Tlumí přímé sluneční záření, lze je před oknem flexibilně posouvat a chránit se tak před pohledy zvědavců," říká Tadeáš Tenkl.

Flexibilní pohledovou ochranu před oknem lze použít také jako dělící příčku v místnosti - pro oddělení šatny od ložnice. Pokud do pokoje svítí slunce, nemusí se ihned zakrývat celé okno, posuvnou záclonu lze posunout tam, kam je potřeba.

Závěsy do dveří

Závěsy do dveří jsou praktickým řešením hlavně v letních měsících. Dveře tak můžete nechat otevřené celé hodiny, aniž by hrozilo, že se vám doma uhnízdí otravný hmyz. Namontují se rychle a snadno, potřebují málo místa, a navíc skvěle vypadají. S neprůhledným dveřním závěsem si zajistíte i pohledovou ochranu. "Závěsy mohou dokonce zcela nahradit interiérové dveře. To s sebou přináší další výhody. Děti si do dveří nemohou skřípnout prsty a vy budete moci projít pohodlně i s plnýma rukama," upozorňuje odborník z Hornbachu.

Výhody a využití závěsů do dveří

Závěsy do dveří jsou mimořádně oblíbené jako dělicí příčky do místností. Jsou dostupné v mnoha barvách a vzorech, nabízí kreativní a trendy možnosti designu interiéru, chrání proti hmyzu. Tuto jejich vlastnost oceníte i na dovolené, třeba v obytném přívěsu či v karavanu.

Dveřní závěsy jsou vhodné do obývacího pokoje, jako ochrana proti hmyzu pro terasové či balkonové dveře. "Jako dělicí příčky je lze využít do jakékoli místnosti - jako stylový doplněk se postarají o barevné akcenty, a to zejména barevné nitkové závěsy a dveřní závěsy z perel či vláken. Pomocí dveřního závěsu lze opticky zatraktivnit niky i skříně a snadno skrýt rohy a úložné prostory," dodává Tadeáš Tenkl.