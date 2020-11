5 tipů, jak na kočičího mlsouna?

Majitelé koček se mnohdy potýkají se stejným problémem. Jejich mazlíček je takový mlsoun, že miska s krmivem často leží dlouho ladem. Kočka si ji nevšímá anebo jen ochutná a odkráčí. Uspokojit až 500 chuťových pohárků tohoto mazlíčka není jednoduché. S našimi tipy, to ale zvládnete na jedničku.

1) Kotě nerozmazlujte

Málokdo ví, že u koček se formují chutě již od narození. Tudíž poté, co si kotě přivezete domů byste měli mít připraveno kvalitní suché krmivo anebo mokré v plechovkách. Nicméně není vhodné kotě krmit z ruky a jakkoliv jinak mu podstrojovat. "Vyvarujte se hlavně podávání mléka. Tím můžete kočce uškodit, špatně se jí tráví a obvykle následují zažívací problémy a průjem. A když už máte potřebu dát kotěti mléko, kupujte to, které je určeno přímo pro ně. Kravské mu nepodávejte," sděluje Martin Pučálka majitel společnosti Krmiva Pučálka.

Tip: Jestliže, ale chcete kotěti dopřát kvalitní stravu ve formě kombinace granulí a konzervy. Dopřejte jim nové konzervy s kousky masa Marp Filet. Vybírat můžete z lososa, kuřecího anebo krůtího masa.

2) Krmte několikrát denně

U psů jsme zvyklí, že jednou a někdy maximálně dvakrát za den stačí podat denní krmnou dávku. Kočky jsou ale jiné. Ty nemusíme vychovávat sebráním misky. "Nechte kočce misku naplněnou i přes noc. Jsou to lovci, a tak můžete předpokládat, že ráno bude její obsah pryč. Kromě toho můžete celou krmnou dávku rozdělit na 3 části a postupně během dne dávkovat," doporučuje odborník na výživu psů a koček Martin Pučálka.

3) Na novou stravu přecházejte pomalu

Zjistili jste, že kočka nepřišla úplně na chuť stávajícím granulím a chystáte se je obměnit. To byste ale měli dělat pomalu a postupně. Pejsek se oproti kočce mnohem rychleji sžije s novými granulemi. A proto u kočky pomalu snižujte podíl původních a přidávejte více nových. Během týdne až dvou byste měli postupně přejít na nové.

Tip: Nezapomínejte na tolik důležitý pitný režim vašeho čtyřnohého mazlíčka. Misku s vodou, alespoň o velikosti 200 ml dávejte těsně vedle misky na jídlo. Nedostatečný pitný režim může zvířeti způsobit velké zdravotní komplikace.

4) Oživte krmení

Přijde vám, že kočka už tolik nežere anebo ji dokonce aktuální strava nechutná. "Důvodů může být hned několik. Neudělali jste z krmení rituál, a to je chyba. Kočka rituály miluje. Začněte krmit pravidelně, a to třeba v osm ráno, okolo oběda, večer okolo šesté a případně i na noc misku doplňte. Nezapomeňte je však perfektně omýt. Některé kočky nejí ze špinavých misek," radí Pučálka. V případě, že to nezaber můžete vyzkoušet oživení suchého krmiva kvalitními konzervami s vysokým podílem masa a bez obilovin. To zbystří totiž nejeden rozmlsaný kočičí čumák.

5) Více koček, více misek

Máte doma více koček? Pořiďte každé z nich vlastní misku. Může to být neobvyklé, ale díky tomu zabráníte vzájemnému se odstrkování od jídla. Pokud je mezi kočkami větší věkový rozdíl anebo každá má jiné krmivo, lépe se v tom budete orientovat. Ovšem nezapomínejte misky důkladně po každém jídle vyčistit.