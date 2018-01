Británie slaví. Po 25 letech se narodilo lední medvídě

Velký chovatelský úspěch oznámila Královská zoologická společnost ve Skotsku (RZSS). Po pětadvaceti letech se ve Velké Británii narodilo mládě ledního medvěda. Porodila ho samice Victoria v parku Highland Wildlife Park ve městě Kincraig.



RZSS popsala narození medvíděte jako "významný úspěch o kterém se bude mluvit po celém světě". Na druhou stranu ale zdůraznila, že první tři měsíce jsou pro mláďata kritické, ať už se jedná o zvíře divoké nebo odchované v zajetí.



Zaměstnanci parku se o porodu dozvěděli díky hlasitým zvukům během porodu. "Poprvé jsme slyšeli slibné zvuky týden před Vánoci a pokračují i po novém roce. Vzhledem k tomu, že nemáme přímý pohled do medvědího brlohu, nejsme si jisti, jestli má Victorie více než jedno mládě, ale můžeme potvrdit narození," uvedla ředitelka parku Una Richardsonová.





"Sice jsme naprosto nadšeni, nebudeme ale předčasně oslavovat, jelikož mláďata ledních medvědů mají v prvních týdnech života vysokou míru úmrtnosti kvůli jejich nevyvinutému imunitnímu systému a nadměrné potřebě soukromí matky," dodala Richardsonová. Zaměstnanci parku budou medvědici s mládětem i nadále sledovat. Více budou vědět až kolem března. "Do té doby bude Victoriin výběh uzavřen veřejnosti a ošetřovatelé se budou k ní přibližovat omezeně, aby její potomci měli co největší šanci na přežití," uzavřela ředitelka.



Novorozeňata ledních medvědů jsou slepá, přibližně 30 centimetrů velká a váží jen o něco více než morče. Oči poprvé otevřou až po měsíci života. Jsou zcela závislí na matce, která je krmí mlékem bohatým na tuky, aby co nejrychleji rostli. V okamžiku, kdy opustí svou noru, váží kolem 10 až 12 kilogramů.



Doba páření u medvědů začala loni v březnu, kdy se Victoria spojila s Arktosem - jedním ze dvou samců v parku. Arktos a Walker, druhý samec, jsou u návštěvníků velmi populární, Victoria se k nim připojila před dvěma lety. Narodila se v Německu v roce 1996 a své první mládě porodila v roce 2008 v Aalborg Zoo v Dánsku.



"Narození prvního ledního medvídka ve Velké Británii po čtvrt století je vynikajícím úspěchem, který vyvolá zájem po celém světě. Je to důkaz oddanosti a profesionality našeho týmu, je to nesmírně vzrušující," řekla Barbara Smithová, výkonná ředitelka RZSS. "Naši lední medvědi jsou součástí evropského záchranného programu ohrožených druhů. Doufáme, že Victoriin potomek přežije, aby posílil populaci v zajetí, která může být v budoucnu potřeba k posílení a obnově výrazně snížené a ohrožené divoké populace," dodala Smithová.



Doposud poslední narozená medvíďata v Británii byla dvojčata, která přišla na svět v yorkshirském parku Flamingo Land v roce 1992.