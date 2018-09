Brněnská zoo bude mít lanovku i novou expozici

Brněnská zoo chystá lanovku za desítky milionů korun, cesta do horní části zahrady by pro návštěvníky měla být pohodlnější. V plánu je i nová expozice Klondike, expozice pižmoňů v rámci celku Beringie či pohodlnější stáj pro žirafy. Městští radní už schválili vypracování projektů, řekl mluvčí zoo Michal Vaňáč a v tiskové zprávě města to uvedla Jana Vašíčková z tiskového střediska kanceláře primátora.

"Jde o lanovku podobnou bobové dráze, byly by na ní ale větší vozíčky," řekl Vaňáč. Na lanovku by tak mohli i handicapovaní na vozíku nebo rodiče s kočárky. Přepravní kapacita 790 metrů dlouhé lanovky by měla být podle mluvčího asi 1200 lidí za hodinu. Vedla by ze spodní části zoo nahoru až do Africké vesnice.

O lanovku zoo usiluje už několik let. "Schválení vypracování projektu je první reálný krok k tomu, že by se opravdu mohla postavit," uvedl mluvčí.

Další plánovanou novinku představuje výlet do pravěku, což bude okružní trasa s pohyblivými i statickými modely prehistorických zvířat. Budou v nově vytvořených stanových halách určených pro prostorově náročné instalace. Součástí tohoto zábavního areálu budou i oddechová místa a herní koutky pro děti.

Brněnská zoo chová asi 2000 zvířat v téměř 400 druzích. Loni ji navštívilo přes 308 tisíc lidí. Je to druhý nejvyšší počet za rekordním rokem 2008, kdy do zoo především kvůli mláďatům ledního medvěda přišlo skoro 327 tisíc lidí.