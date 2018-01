Brněnská zoo představí bodlína, dorazí i kynkažu

Brněnská zoo chce i letos představit návštěvníkům nové zvířecí druhy. Přibude bodlín Telfairův, dorazit by měly i šelmičky kynkažu nebo kosman běločelý, řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů zahrady Michal Vaňáč.

Bodlína má zoo už v zázemí a návštěvníkům ho chce představit na jaře. Savec, který žije na Madagaskaru, je podobný ježkovi a podobně jako on se i ostny brání, v případě ohrožení se stočí do pichlavého klubíčka, také se pokouší vrazit do protivníka bodliny. Případně ho kousnout.

Během zimy by měl do zoo dorazit i pár šelmiček z čeledi medvídkovitých kynkažu. Tato štíhlá šelma je dlouhá až 70 centimetrů a má ocas, za který se dokáže pověsit na větev, žije v tropických deštných pralesích Střední a Jižní Ameriky. "Měli bychom přivézt jednoho samce a jednu samici. Chovali bychom je jako jediná zoo v Česku a na Slovensku," uvedl Vaňáč.

V zimě by měl také dorazit chovný pár kosmana běločelého, malé opičky z čeledi malpovitých žijící v Brazílii. Bez ocasu měří kolem 20 centimetrů a charakteristická je svým zbarvením a tím, že má místo nehtů malé drápky, proto se někdy nazývají drápkaté opičky.

Návštěvníci se také mohou těšit na stádečko tahra himalájského, to by mělo dorazit v následujících měsících.

Zoo Brno chová zhruba 1700 zvířat v 370 druzích. Loni zahradu navštívilo přes 308 tisíc lidí, což je druhý nejvyšší počet za rekordním rokem 2008, kdy do zoo především kvůli mláďatům ledního medvěda přišlo skoro 327 tisíc lidí.