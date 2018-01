Brněnskou zoo loni navštívilo 308 tisíc lidí

Zoo Brno loni navštívilo 308 112 lidí. Ve zprávě to uvedl její mluvčí Michal Vaňáč. Je to druhý nejvyšší počet za rekordním rokem 2008, kdy do zoo především kvůli mláďatům ledního medvěda přišlo skoro 327 tisíc lidí. Zoo loni pokořila hranici 300 tisíc návštěvníků teprve potřetí za posledních 20 let, od kdy má registrační pokladny pro zpřesnění evidence. Krom roku 2008 a loňska se to podařilo ještě předloni a v plánu je to i letos.

Do areálu na Mniší hoře v minulém roce přišlo 297.841 lidí, Středisko ekologické výchovy Hlídka na Špilberku mělo 10 271 návštěvníků. "Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují návštěvnost, je počasí. Pokud není příliš horko a málo prší, na Mniší horu vždy přijde více návštěvníků. Tahákem byla určitě nová expozice pro lvy konžské. Z reakcí víme, že si lidé samici Kivu a samce Lolka velmi oblíbili," připomněl návrat lvů ředitel zoo Martin Hovorka.

Nejvíce lidí, 54 327, přišlo v červenci, dalším v pořadí byl srpen, kdy do zoo zavítalo 53 227 návštěvníků. "Pokud nám budou přát klimatické podmínky, potřetí v řadě překročíme hranici 300 tisíc návštěvníků. Letos plánujeme otevřít hned dvě nové expozice, které mohou návštěvníky zaujmout," dodal Hovorka.

První expozice s názvem Žijí tu s námi bude ve vstupním esíčku a nabídne zástupce domácí fauny. Druhou je výstava prehistorických zvířat nazvaná Výlet do pravěku s pohyblivými modely mamuta, šavlozubého tygra a dinosaurů. "Největším lákadlem ale bezpochyby budou mláďata lvů a levhartů," řekl Hovorka.

V brněnské zoo fungoval do roku 1997 prodej vstupenek ve formě trhacích lístků. Potom ale přišly na řadu registrační pokladny, které jsou přesnější v evidenci návštěvníků. Od roku 2007 funguje turniketový systém. Rekordní návštěvnost byla v roce 2008, kdy se lidem představila mláďata ledního medvěda Bill a Tom.